Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương ứng phó mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất do bão số 11

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 188/CĐ-TTg ngày 6/10, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương không chủ quan, theo dõi sát diễn biến, sẵn sàng sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều, và chuẩn bị lực lượng, phương tiện, lương thực theo phương châm “bốn tại chỗ.”

Các địa phương được yêu cầu xem xét cho học sinh học trực tuyến nếu mưa lũ phức tạp, kiểm soát người và phương tiện qua khu vực ngập sâu, kịp thời thông tin cảnh báo cho người dân đồng thời

rà soát kỹ từng khu dân cư, từng mái nhà, kịp thời phát hiện, chủ động hỗ trợ các hộ dân di dời ra khỏi những khu vực nguy hiểm có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu khi có mưa lớn.

Các địa phương bằng mọi biện pháp kịp thời thông tin đến người dân về tình hình mưa lũ trên địa bàn; tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo người dân chủ động hạn chế việc đi lại và hoạt động trong thời gian mưa lũ...

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động theo dõi chặt chẽ, vận hành điều tiết bảo đảm an toàn hồ đập, không để xảy ra lũ chồng lũ hoặc do yếu tố chủ quan; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều; kịp thời huy động lực lượng, phương tiện phòng, chống và khắc phục ngay khi có sự cố...

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo trực tiếp công tác ứng phó và khắc phục hậu quả; các địa phương báo cáo tình hình trước 15h hằng ngày./.