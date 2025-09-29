Triển khai công tác đảm bảo đê điều ứng phó lũ trên các sông

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu.

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, chủ động ứng phó với mưa lũ, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều.

Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn.

Sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê theo phương châm “4 tại chỗ,” đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.

Báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo./.