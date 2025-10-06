Bão số 11 suy yếu, Hải Phòng rút lệnh báo động số 1 trên các sông

Trước diễn biến suy yếu của bão số 11, thành phố Hải Phòng đã rút lệnh báo động số 1 trên các sông, đồng thời tiếp tục duy trì theo dõi, ứng phó với hoàn lưu sau bão.

Do ảnh hưởng của bão số 11, tại đảo Bạch Long Vỹ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Đông Xuyên gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; vùng ven biển Hải Phòng có gió giật cấp 6-7, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Dự báo đến hết ngày 7/10, khu vực Hải Phòng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 100mm.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, có thể gây ngập úng, tắc giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Trước tình hình đó, sáng 6/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng đã ban hành Công điện số 09/CĐ-BCH-SNNMT về việc rút lệnh báo động số 1 trên các sông thuộc địa bàn thành phố từ 8 giờ sáng 6/10.

Theo công điện, mực nước trên hệ thống sông Thái Bình, sông Luộc đang giảm, các sông khu vực hạ lưu dao động theo thủy triều. Mực nước đo lúc 7 giờ cùng ngày tại các điểm chính như sau: sông Thái Bình tại Phả Lại 3,65 m (thấp hơn báo động I là 0,35m), tại Cát Khê 3,23m (thấp hơn 0,27m); sông Kinh Môn tại An Phụ 1,71m (thấp hơn 0,49 m); sông Gùa tại Bá Nha 1,36m (thấp hơn 0,64m); sông Rạng tại Quảng Đạt 1,48m (thấp hơn 0,62m); sông Luộc tại La Tiến 3,1m (thấp hơn 1,1m).

Tuy nhiên, các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của công trình đê điều, đặc biệt là các đoạn kè, bờ lở, đê sát sông, để phát hiện và xử lý kịp thời hư hỏng ngay từ giờ đầu. Đồng thời, khẩn trương kiểm tra, đánh giá hệ thống đê điều, thủy lợi, xác định các vị trí xung yếu, rút kinh nghiệm công tác ứng phó và cập nhật phương án phòng, chống mưa lũ tiếp theo.

Các công ty quản lý, khai thác công trình thủy lợi, thoát nước và đô thị được giao phối hợp với các địa phương chủ động bơm tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập tại khu vực trũng, khu dân cư, đô thị và khu công nghiệp; thực hiện nghiêm chế độ trực ban, báo cáo theo quy định.

Thành phố yêu cầu các sở, ngành và đơn vị duy trì chế độ thường trực, sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hệ thống đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi và đời sống nhân dân trong những ngày tiếp theo.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố ban hành Thông báo số 639/TB-BCHPTDS về việc gỡ bỏ lệnh cấm một số hoạt động trên khu vực cửa sông, biển từ 12 giờ ngày 6/10/2025.

Các phương tiện tàu du lịch, tàu thuyền khai thác thủy sản được phép ra khơi trở lại; các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại biển, đảo, cùng hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản được nối lại bình thường./.

