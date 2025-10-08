Kỷ lục 12 năm: Hơn 5.100 doanh nghiệp Nhật Bản phá sản

Số vụ phá sản doanh nghiệp tại Nhật Bản trong nửa đầu năm tài chính 2025 (tháng 4-9/2025) đã vượt 5.100 vụ, mức cao nhất kể từ năm 2013, khi tình trạng thiếu hụt lao động và giá cả leo thang tiếp tục gây sức ép lên các doanh nghiệp nhỏ.

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn báo cáo công bố ngày 8/10 của Tokyo Shoko Research cho biết số vụ phá sản liên quan đến khoản nợ trên 10 triệu yen (66.000 USD) là 5.172 vụ, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp số vụ phá sản tăng trong giai đoạn này.

Doanh nghiệp vốn nhỏ dưới 10 triệu yen và nợ dưới 100 triệu yen chiếm hơn 70% tổng số vụ phá sản - cho thấy các công ty quy mô nhỏ đang chịu tác động nặng nề nhất.

Đáng chú ý, 202 vụ phá sản xuất phát từ tình trạng thiếu lao động, cao nhất kể từ khi thống kê được công bố (năm tài chính 2013). Trong đó, 72 vụ do chi phí nhân công tăng, 66 vụ vì thiếu ứng viên và 64 vụ do nhân viên nghỉ việc.

Một quan chức Tokyo Shoko Research nhận định: “Việc tăng lương là cần thiết để thu hút lao động, nhưng các doanh nghiệp nhỏ không đủ tiềm lực tài chính đang bị đẩy đến bờ vực phá sản.”

Bên cạnh đó, lạm phát tiếp tục là nguyên nhân dẫn tới 369 vụ phá sản, năm thứ ba liên tiếp gia tăng, do chi phí nhập khẩu thực phẩm, năng lượng tăng mạnh trong bối cảnh đồng yen yếu.

Các ngành dịch vụ và xây dựng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 1.762 vụ phá sản trong lĩnh vực dịch vụ, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình trên phản ánh áp lực lớn mà các doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt là khu vực vừa và nhỏ, đang phải đối mặt trước chi phí leo thang và thị trường lao động ngày càng khan hiếm./.

