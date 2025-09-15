Lãi suất ngân hàng ngày 15/9: Kỳ hạn nào đang sinh lời tốt nhất?

Từ nay đến cuối năm, gửi tiết kiệm kỳ hạn nào có lợi nhất đang là câu hỏi được nhiều khách hàng quan tâm, nhất là khi các ngân hàng áp dụng mức lãi suất rất khác nhau.

Agribank dẫn đầu nhóm Big4

Ở nhóm Big4 (Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank), lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân hiện dao động 1,6% - 4,8%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1-36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong đó, Agribank tiếp tục “giữ ngôi” lãi suất cao nhất ở hầu hết kỳ hạn ngắn và trung hạn. Cụ thể:

Kỳ hạn 1-2 tháng: Agribank áp dụng 2,1%/năm, cao hơn mức 1,6%/năm của ba ngân hàng còn lại.

Kỳ hạn 3-5 tháng: Agribank niêm yết 2,4%/năm, trong khi Vietcombank, BIDV, VietinBank dừng ở mức 1,9%/năm.

Kỳ hạn 6-11 tháng: Agribank trả 3,5%/năm, cao hơn khoảng 0,5 điểm % so với các ngân hàng cùng nhóm.

Kỳ hạn 12 tháng: Vietcombank đang thấp nhất với 4,6%/năm, còn ba ngân hàng còn lại áp dụng 4,7%/năm.

Kỳ hạn 24 tháng trở lên: Vietcombank neo 4,7%/năm, trong khi Agribank, BIDV, VietinBank đều ở mức 4,8%/năm.

Một số ngân hàng áp dụng trên 6%/năm

Ngoài nhóm Big4, nhiều ngân hàng thương mại đang chào lãi suất từ 6%/năm cho các kỳ hạn dài, không yêu cầu số tiền gửi tối thiểu.

Cake by VPBank áp dụng 6%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 24-36 tháng.

HDBank niêm yết 6% cho kỳ hạn 18 tháng.

BVBank trả 6%/năm cho kỳ hạn 48 tháng và 6,1% cho 60 tháng.

Viet A Bank áp dụng 6%/năm ở kỳ hạn 36 tháng.

Bac A Bank đưa ra mức 6% cho kỳ hạn 18-36 tháng.

Lãi suất đặc biệt lên tới 9,65%/năm

Mức lãi suất cao nhất thị trường hiện dao động 6-9,65%/năm, nhưng đi kèm nhiều điều kiện đặc biệt như số tiền gửi rất lớn.

ABBank dẫn đầu, với 9,65%/năm cho khách hàng gửi mới hoặc tái tục từ 1.500 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 13 tháng.

PVcomBank áp dụng 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

HDBank đưa ra 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, yêu cầu tối thiểu 500 tỷ đồng.

Vikki Bank áp dụng 7,5%/năm cho kỳ hạn từ 13 tháng, tối thiểu 999 tỷ đồng.

LPBank trả 6,5%/năm cho khách gửi từ 300 tỷ đồng trở lên (lĩnh cuối kỳ).

Viet A Bank có sản phẩm Tiết kiệm Đắc Tài, lãi suất từ 6%/năm (kỳ hạn 6 tháng) lên tới 6,8%/năm (kỳ hạn 18 tháng), yêu cầu tối thiểu 100 triệu đồng, giao dịch tại quầy.

Như vậy, khách hàng cá nhân có thể chọn gửi ở nhóm Big4 để an tâm, song mức lãi chỉ quanh 2-4,8%/năm. Với nhu cầu sinh lời cao hơn, nhiều ngân hàng nhỏ chào lãi trên 6%, nhưng nếu muốn hưởng mức “khủng” 7-9,65%/năm thì cần số tiền gửi cực lớn kèm điều kiện đặc biệt./.

