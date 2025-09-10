Lãi suất ngân hàng ngày 10/9: Gửi tại quầy hay gửi online có lãi suất tốt nhất?

Ngày 10/9, lãi suất huy động tại hệ thống ngân hàng cơ bản duy trì ổn định, chỉ có một số kỳ hạn ngắn ghi nhận mức điều chỉnh giảm nhẹ. Trong khi đó, nhiều nhà băng tung ra loạt ưu đãi trực tuyến, cộng thêm lãi suất hoặc các chương trình khuyến mại nhằm thu hút khách hàng gửi tiết kiệm.

Mặt bằng chung ổn định, kỳ hạn ngắn giảm nhẹ

Theo khảo sát, lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng hiện phổ biến ở mức 2,95%-3,45%/năm, giảm nhẹ so với cuối tuần trước. Các kỳ hạn trung bình từ 6-12 tháng giữ mức 4,05%-5,25%/năm, trong khi kỳ hạn dài từ 18-36 tháng nhìn chung ít biến động, dao động quanh 5,0%/năm.

Diễn biến này cho thấy lãi suất đang ở vùng ổn định, tạo điều kiện cho khách gửi tiền cân nhắc lựa chọn kỳ hạn phù hợp.

Lãi suất của nhóm Big4: An toàn, ổn định

Ở khối ngân hàng thương mại Nhà nước, lãi suất nhìn chung ít thay đổi. Tại Vietcombank, kỳ hạn 1-3 tháng áp dụng ở mức 1,6%-1,8%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng đạt 2,9%; kỳ hạn 12 tháng là 4,6% và kỳ hạn 24-60 tháng tối đa 4,7%/năm.

Ba “ông lớn” còn lại gồm BIDV, VietinBank và Agribank cũng giữ mức tương tự, dao động quanh 4,7%-4,8%/năm ở kỳ hạn dài. Đây vẫn là lựa chọn an toàn, phù hợp cho khách hàng ưu tiên sự ổn định.

Ngân hàng cổ phần hút khách bằng ưu đãi

Khối ngân hàng thương mại cổ phần cạnh tranh hơn khi liên tục đưa ra mức lãi suất hấp dẫn và khuyến mại đa dạng, cụ thể:

Techcombank: Gửi online từ 3-36 tháng lãi suất 4,65%-4,85%/năm. Đáng chú ý, với sản phẩm Phát Lộc Online, khách hàng còn được cộng thêm tới 1%/năm - một trong những ưu đãi nổi bật nhất hiện nay.

SeABank: Đứng đầu thị trường với mức 5,45%/năm cho kỳ hạn 18-36 tháng gửi trực tuyến, tạo lợi thế cho khách hàng có nhu cầu gửi dài hạn.

MB: Huy động online kỳ hạn 1-3 tháng đạt 4,1%-4,4%/năm; thực nhận cao hơn 0,3-0,4%, nâng lãi suất lên tới 4,7%/năm - cao hơn nhiều so với gửi tại quầy.

Cake by VPBank: Dẫn đầu ở phân khúc ngân hàng số với lãi suất 6,0%/năm cho kỳ hạn 12-36 tháng, vượt xa mặt bằng chung và được đánh giá là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách trẻ quen giao dịch trực tuyến.

Ngoài lãi suất, nhiều ngân hàng còn tặng voucher mua sắm, quay số trúng thưởng hoặc cộng thêm lãi khi gửi số tiền lớn, giúp khách hàng vừa sinh lời vừa có cơ hội nhận quà.

Triển vọng lãi suất: Ổn định trong ngắn hạn

Theo các chuyên gia tài chính, lãi suất huy động trong thời gian tới khó có biến động mạnh, do thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào và nhu cầu tín dụng chưa tăng đột biến.

Mặt bằng ổn định này giúp người gửi tiền đảm bảo lợi nhuận ổn định, trong khi các ngân hàng vẫn giữ được nguồn vốn huy động cần thiết để phục vụ cho vay./.

