Lào Cai: Di dời dân ở vùng có nguy cơ sạt lở, ngập úng đến nơi an toàn

Từ đêm 23 đến rạng sáng ngày 24/7, trên trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa lớn kéo dài, gây ngập úng, sạt lở một số tuyến đường và thiệt hại đến nông nghiệp của người dân.

Cùng với đó, nhiều hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cũng đã được chính quyền địa phương di dời đến nơi an toàn.

Tại xã Lương Thịnh, tỉnh Lào Cai, sau khi mưa lớn kéo dài, ngay trong đêm 23/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Lương Thịnh chỉ các lực lượng hỗ trợ di dời 70 hộ dân tại 13 thôn của xã có nguy cơ bị ngập úng và sạt lở đất đến nơi an toàn, đồng thời, yêu cầu các hộ dân không tự ý trở về nhà khi thời tiết còn diễn biến phức tạp.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lương Thịnh Phạm Anh Đức, ngoài chủ động di dời 70 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, ngập úng, xã Lương Thịnh có 7 hộ bị nước tràn vào nhà làm ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và hỏng đồ đạc; có 5,9ha diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng; 1 ha ngô, hoa màu bị thiệt hại, một con trâu bị lũ cuốn trôi chết.

Ngoài ra, xã Lương Thịnh còn có 4 cột điện bị đổ và nghiêng; 5 côngtơ điện của hộ dân tại thôn Trấn Hưng bị ngập, gây nguy hiểm; 20 mét tường rào Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Hưng Thịnh bị đổ sập. Tuyến đường Quốc lộ 37 và đường giao thông nông thôn bị sạt lở taluy dương một số điểm.

Ngay sau khi mưa lớn xảy ra, lãnh đạo và các lực lượng xã Lương Thịnh có mặt kịp thời để chỉ huy, động viên giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại; chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các thôn tổ chức kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ."

Tương tự, tại xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai những ngày qua, trên địa bàn xã có mưa to kéo dài, chính quyền địa phương đồng loạt rà soát tại các thôn, xóm, ngõ ngách, những điểm nguy cơ sạt lở, có dấu hiệu sạt lở để vận động, tuyên truyền người dân di dời đến nơi an toàn.

Đối với các vị trí sông, suối, khe, ngòi, lực lượng chức năng tiến hành cắm biển cảnh báo, đồng thời cắt cử cán bộ trực 24/24 để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lương Phạm Nguyên Bình cho biết chính quyền xã huy động các lực lượng dân quân, công an, lực lượng thôn bản đến vận động người di dời đến nơi an toàn.

Theo thống kê, toàn xã có hơn 100 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao; những ngày qua bà con đều chủ động đến ở nhờ nhà người thân, hội trường thôn và trường học. Người dân nâng cao nhận thức và không ngủ qua đêm tại nhà trong khu vực nguy hiểm. Đến nay, xã chưa ghi nhận thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đến 15 giờ ngày 24/7, toàn tỉnh Lào Cai có 425 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn do nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở, lũ quét. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, đến 15 giờ ngày 24/7, tỉnh Lào Cai có 62 ngôi nhà bị thiệt hại do mưa lớn kéo dài, trong đó có 10 ngôi nhà bị sạt lở, 32 ngôi nhà bị ngập nước, còn lại do bị tốc mái.

Tỉnh Lào Cai cũng có 425 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn do nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Về nông nghiệp, tỉnh Lào Cai có 88ha diện tích bị thiệt hại; trong đó diện tích lúa hơn 11ha, còn lại diện tích ngô, rau màu bị thiệt hại.

Về cơ sở hạ tầng, có 8 vị trí tại đường quốc lộ bị sạt lở taluy dương với khối lượng khoảng gần 120 mét khối; các tuyến đường tỉnh có 77 vị trí bị sạt lở taluy dương với khối lượng khoảng trên 7.000m3 đất, đá; sập một cầu bêtông đường giao thông nông thôn tại thôn Rẹ 1, xã Nghĩa Tâm; trên các tuyến đường phố, đường quốc lộ, tỉnh lộ và liên xã, liên thôn cũng có nhiều vị trí xảy ra ngập úng.

Ngoài ra, mưa lớn kéo dài còn làm gãy đổ một cột viễn thông, nhà văn hóa thôn Chu Cang Hồ, xã Cốc San bị tốc mái. Ước thiệt hại ban đầu khoảng trên 2,9 tỷ đồng.

Ngay khi có mưa lớn, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã đã chỉ đạo các thành viên, lực lượng công an, xung kích xuống từng thôn để kiểm tra, nắm bắt tình hình và hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn; khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp và khắc phục hậu quả nhằm sớm ổn định đời sống người dân, đồng thời tổ chức thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thời gian tới, các địa phương trong tỉnh Lào Cai tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết để cảnh báo người dân chủ động phòng ngừa; thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Các địa phương tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ về thiên tai và các hộ nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm để có ngay phương án di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn; duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra./.

