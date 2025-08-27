Loại nước giúp giải khát, chứa các khoáng chất mà nhiều người thường thiếu hụt

Nước dừa là lựa chọn giàu dinh dưỡng để bù nước, đồng thời mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, trong đó có tim mạch và thận.

Không chỉ có vị ngọt tự nhiên và khả năng giải khát, nước dừa còn chứa nhiều dưỡng chất quan trọng, đặc biệt là các khoáng chất mà nhiều người thường thiếu hụt.

Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe đã được khoa học ghi nhận từ nước dừa:

1. Nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu

Cây dừa phát triển ở vùng nhiệt đới, và về mặt thực vật học, dừa được xếp vào nhóm trái cây.

Nước dừa là chất lỏng trong suốt có trong quả dừa non, giúp nuôi dưỡng quả trong quá trình phát triển. Khi dừa trưởng thành (10-12 tháng), một phần nước sẽ chuyển hóa thành phần cơm dừa trắng, phần còn lại vẫn là nước dừa.

Nước dừa thường được lấy từ những quả dừa non khoảng 6-7 tháng tuổi, trung bình một quả có từ 1/2-1 cốc nước dừa.

Thành phần của nước dừa chứa 94% là nước, rất ít chất béo và không nên nhầm lẫn với nước cốt dừa, vốn được làm từ cơm dừa nạo thêm nước, chứa nhiều chất béo và ít nước hơn.

Một cốc nước dừa (240ml) chứa khoảng 60 calo, cùng các chất dinh dưỡng: Carbohydrate: 15g; Đường tự nhiên: 8g; Canxi: 4% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày; Magiê: 4% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày; Phốt pho: 2% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày; Kali: 15% nhu cầu khuyến nghị hàng ngày.

2. Có thể có đặc tính chống ôxy hóa

Trong cơ thể, quá trình trao đổi chất sản sinh ra các gốc tự do - những phân tử không ổn định. Khi tích tụ quá nhiều, chúng gây ra stress ôxy hóa, làm tổn thương tế bào và gia tăng nguy cơ bệnh tật.

Các nghiên cứu trên động vật cho thấy nước dừa chứa chất chống ôxy hóa, có khả năng làm giảm tác động có hại của gốc tự do.

Nghiên cứu năm 2012: trên chuột kháng insulin ăn nhiều đường fructose, nước dừa giúp giảm hoạt động gốc tự do, đồng thời hạ huyết áp, triglyceride và insulin.

Nghiên cứu năm 2014: gan chuột bị tổn thương cải thiện rõ rệt tình trạng stress ôxy hóa khi được cho uống nước dừa.

Nghiên cứu năm 2016: trên chuột ăn nhiều chất béo, nước dừa giúp giảm cholesterol và thể hiện “khả năng chống oxy hóa mạnh.”

Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu trên người về tác dụng chống ôxy hóa của nước dừa.

3. Có thể giúp hạ đường huyết ở người mắc tiểu đường

Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy nước dừa có thể giúp hạ đường huyết và cải thiện các chỉ số sức khỏe ở bệnh tiểu đường.

Nghiên cứu năm 2015: chuột tiểu đường được cho uống nước dừa duy trì đường huyết tốt hơn, đồng thời giảm hemoglobin A1c (chỉ số kiểm soát đường huyết dài hạn).

Nghiên cứu năm 2021: chuột tiểu đường cho thấy giảm đáng kể đường huyết khi được dùng nước dừa.

Ngoài ra, nước dừa còn là nguồn magiê, giúp tăng độ nhạy insulin và hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở người mắc tiểu đường type 2 hoặc tiền tiểu đường.

Nước dừa có chứa carbohydrate, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành đường. Người tiểu đường nên tham khảo ý kiến bác sỹ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi bổ sung.

4. Có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận

Uống đủ nước là yếu tố quan trọng để phòng ngừa sỏi thận. Ngoài nước lọc, một số nghiên cứu nhỏ cho thấy nước dừa có thể hiệu quả hơn.

Sỏi thận hình thành khi canxi, oxalat và các hợp chất khác kết tinh trong nước tiểu. Khoảng 12% dân số thế giới từng mắc sỏi thận.

Nghiên cứu năm 2013: trên chuột bị sỏi thận, nước dừa giúp ngăn các tinh thể bám vào thận và đường tiết niệu, đồng thời giảm số lượng tinh thể hình thành.

Nghiên cứu năm 2018: trên 8 người không bị sỏi, uống nước dừa làm tăng bài tiết kali, clorua và citrate, giúp đào thải chất khoáng, giảm nguy cơ hình thành sỏi.

Dù hứa hẹn, nhưng cần nhiều nghiên cứu quy mô lớn hơn để khẳng định hiệu quả ở người.

5. Có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Nước dừa có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Nghiên cứu năm 2008: chuột ăn nhiều chất béo và cholesterol, khi bổ sung liều cao nước dừa trong 45 ngày đã giảm cholesterol và triglyceride tương đương với thuốc statin.

Nghiên cứu năm 2005: gợi ý rằng nước dừa có thể giúp hạ huyết áp ở người cao huyết áp, tuy cần thêm dữ liệu.

Một lý do quan trọng: nước dừa rất giàu kali - 500mg trong 240ml. Trong khi đó, kali đã được chứng minh giúp hạ huyết áp ở cả người huyết áp cao và bình thường.

6. Có lợi sau khi tập luyện kéo dài

Nước dừa có thể là lựa chọn hoàn hảo để bù nước và điện giải sau khi vận động.

Điện giải (kali, magiê, natri, canxi) đóng vai trò quan trọng trong cân bằng dịch thể. Vì nước dừa giàu điện giải, nhiều nghiên cứu cho thấy nó tốt hơn nước lọc trong việc hồi phục sau tập luyện.

Nghiên cứu năm 2014 tại Brazil: trong điều kiện nắng nóng, nước dừa giúp tăng khả năng vận động tốt hơn so với nước lọc hoặc nước thể thao.

7. Nguồn cấp nước ngon miệng và tự nhiên

Nước dừa tự nhiên có vị ngọt dịu, hơi béo, ít calo và carb.

Tươi ngon nhất là uống trực tiếp từ quả, nhưng hiện nay có nhiều thương hiệu đóng chai. Khi mua, hãy đọc kỹ thành phần để chọn loại 100% nước dừa, tránh loại thêm đường hoặc hương liệu.

Nước dừa cũng có thể dùng làm nền cho sinh tố, pudding hạt chia, nước sốt salad hoặc thay thế nước lọc khi muốn có chút vị ngọt tự nhiên./.

