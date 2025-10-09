Dự báo, lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu ở trên báo động 3 khoảng 1,1m, đỉnh lũ tại trạm Phủ Lạng Thương ở trên lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,18m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu ở trên báo động 3 khoảng 1,1m, đỉnh lũ tại trạm Phủ Lạng Thương ở trên lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,18m; lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng, sông Cầu tại trạm Gia Bảy, sông Thương tại trạm Cầu Sơn tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy ở mức báo động 2, tại trạm Đáp Cầu ở trên mức báo động 3 0,5m; mực nước trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn ở mức trên báo động 3 1,2m, tại trạm Phủ Lạng Thương ở mức trên báo động 3 là 0,7m, lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng ở trên báo động 3 khoảng 3m./.

