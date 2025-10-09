Cảnh báo lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh

Theo bản tin lúc 3 giờ 30 sáng 9/10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu ở trên báo động 3 khoảng 1,1m, đỉnh lũ tại trạm Phủ Lạng Thương ở trên lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,18m; lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng, sông Cầu tại trạm Gia Bảy, sông Thương tại trạm Cầu Sơn tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy ở mức báo động 2, tại trạm Đáp Cầu ở trên mức báo động 3 0,5m; mực nước trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn ở mức trên báo động 3 1,2m, tại trạm Phủ Lạng Thương ở mức trên báo động 3 là 0,7m, lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng ở trên báo động 3 khoảng 3m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại dao động ở mức báo động 1-báo động 2. Theo đó, tiếp tục cảnh báo ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn trong 2-3 ngày tới và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 3. Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ qua, lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy, sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng đang xuống. Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang lên; riêng lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn đang dao động ở mức đỉnh.

Mực nước lúc 01h ngày 09/10 trên các sông như sau: Trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy 28,19m, trên BĐ3 1,19m, tại trạm Đáp Cầu 7,17m, trên BĐ3 0,87m; Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 18,36m, trên BĐ3 2,36m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,59m, trên BĐ3 1,29m, trên lũ lịch sử năm 1986 (7,52m) 0,07m. Trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng 23,96m, trên mức lịch sử năm 1986 (22,54m) 1,42m./.

Chống tràn khẩn cấp đê Hà Châu, ứng phó với lũ trên sông Cầu thuộc Thái Nguyên Ngày 8/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc chống tràn khẩn cấp tuyến đê Hà Châu, ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu.