Lũ lớn trên sông Cầu, sông Thương, các địa phương khẩn cấp ứng phó

Sáng 8/10, Trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 14/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương

Hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên; mực nước lúc 7h ngày 8/10 trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy là 29,84m, trên mức lịch sử năm 2024 (28,81m) là 1,03m, trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn là 17,48m trên báo động 3 là 1,48m.

Dự báo trong 12-24h tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy dao động ở mức đỉnh; sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương tại Phủ Lạng Thương tiếp tục lên; lũ trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương sẽ lên và vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (7,52m).

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương huy động mọi lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị chủ động chống tràn, gia cố các tuyến đê xung yếu, thiếu cao trình có nguy cơ tràn, vỡ; đảm bảo an toàn cho các tuyến đê trong trường hợp mực nước lũ tiếp tục dâng cao.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra các vị trí trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang; trong đó, đặc biệt lưu ý các đoạn đê thấp, sát sông, thường bị đùn sủi, rò rỉ, sạt trượt khi có lũ và các cống xung yếu, bị hư hỏng trên các tuyến đê.

Thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ theo quy định, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống xảy ra ngay từ giờ đầu.

Các địa phương chủ động tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt đến nơi an toàn./.

Thái Nguyên: Ngập nặng do lũ sông Cầu đạt đỉnh 29,9m vào sáng 8/10 Lũ sông Cầu tại Thái Nguyên đạt đỉnh 29,9m, gây ngập lụt nặng, thiệt hại và mất tích, lực lượng cứu hộ khẩn cấp ứng phó hạn chế do thời tiết.