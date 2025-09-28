Một trận động đất mạnh làm rung chuyển Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ

Cơ quan Ứng phó các tình huống khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho biết, một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển khu vực Tây Bắc nước này vào ngày 28/9, khiến người dân hoảng sợ chạy ra khỏi nhà.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại.

Theo cơ quan trên, trận động đất có độ lớn 5,4 xảy ra vào lúc 12h59 ngày 28/9 theo giờ địa phương (tức 16h59 giờ Việt Nam), với độ sâu chấn tiêu chỉ 8 km. Tâm chấn của động đất được ghi nhận tại thị trấn Simav thuộc tỉnh Kutahya. Sau đó xuất hiện dư chấn có độ lớn 4,0.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, rung chấn cũng được cảm nhận rõ tại thành phố Istanbul, thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, nằm cách tâm chấn khoảng 100 km về phía Bắc.

Truyền hình địa phương phát đi hình ảnh cho thấy người dân tập trung tại các quảng trường và công viên ở tỉnh Kutahya để tránh trú an toàn.

Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên đường đứt gãy địa chất nên thường xuyên xảy ra động đất. Hồi tháng 8 vừa qua, một trận động đất có độ lớn 6,1 độ đã xảy ra tại Sindirgi, tỉnh Balikesir lân cận, khiến một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Trước đó, năm 2023, trận động đất có độ lớn 7,8 độ xảy ra rạng sáng 6/2/2023 và các dư chấn của nó đã làm rung chuyển 11 tỉnh ở miền Nam và Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ cùng với một số vùng phía Bắc Syria, khiến hơn 53.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và khoảng 6.000 ở Syria thiệt mạng. Trận động đất đã khiến gần hai triệu người mất nhà cửa./.

