Liên tiếp xảy ra động đất mạnh tại Venezuela

Ngày 24/9 (giờ địa phương), khu vực Tây Bắc Venezuela tiếp tục hứng chịu trận động đất có độ lớn 6,3 theo ghi nhận của Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS).

Trận động đất này xảy ra chỉ vài giờ sau một trận động đất khác, có độ lớn 6,2, làm rung chuyển khu vực này.

Trận động đất mới nhất này có độ sâu chấn tiêu 14km, cách thị trấn dầu mỏ Mene Grande, thuộc bang Zulia, khoảng 27km.

Mặc dù xảy ra ở khu vực dân cư thưa thớt, rung chấn đã cảm nhận rõ ràng tại thủ đô Caracas, cách tâm chấn hơn 600km, khiến nhiều tòa nhà bị rung lắc và người dân vội vã sơ tán khỏi căn hộ của mình.

USGS khẳng định không có mối đe dọa sóng thần đáng kể và không cần thiết phải thực hiện các biện pháp ứng phó đặc biệt.

Trước đó vài giờ, một trận động đất độ lớn 6,2 đã xảy ra tại khu vực trên, với rung chấn lan sang cả nước láng giềng Colombia cùng các đảo Caribe như Aruba, Curacao và Bonaire.

Dù báo động tại nhiều thành phố như Caracas và Maracaibo, lực lượng chức năng Venezuela chưa ghi nhận bất cứ thiệt hại lớn nào.

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela, ông Diosdado Cabello, đã trấn an người dân qua truyền hình nhà nước rằng trận động đất không gây thiệt hại đáng kể./.

