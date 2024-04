MSB chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%, tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 23/4 tới đây tại Hà Nội. Ngân hàng sẽ trình cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%.

Theo đó, tại Đại hội đồng cổ đông tới đây, MSB xin ý kiến cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 20.000 tỷ đồng lên 26.000 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2023 theo báo cáo tài chính kiểm toán và sau khi trích các quỹ theo luật định.

Việc chia cổ tức này sẽ được thực hiện trong năm 2024. Kế hoạch tăng vốn phù hợp với sự mở rộng quy mô của ngân hàng, gia tăng vị thế cạnh tranh đồng thời nâng cao năng lực tài chính để mở rộng triển khai những mục tiêu chiến lược.

Bên cạnh đó, lợi nhuận được tạo ra trong năm 2024 cùng với lợi nhuận để lại sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ dự kiến sẽ được MSB trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận có thể dùng để chi trả cổ tức này với tỷ lệ ≤15% bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu, thời điểm tạm ứng cổ tức tùy theo diễn biến tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của MSB.

Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024, MSB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023; vốn huy động tại thị trường 1 và trái phiếu huy động vốn đạt 178.900 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước. Dư nợ tín dụng tăng trưởng theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cấp theo chính sách điều hành từng thời kỳ, dự kiến năm 2024 có thể đạt khoảng 178.200 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng tăng 17% so với năm 2023, đạt 6.800 tỷ đồng. Nợ xấu hợp nhất (nhóm 3-5) duy trì dưới 3% theo quy định.

Một nội dung khác cũng được Hội đồng quản trị ngân hàng xin ý kiến là việc thực hiện thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ VII (2022-2026) sau khi được chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao.

Kết thúc quý 1/2024, MSB ghi nhận kết quả nổi bật về giao dịch ngoại hối với tổng khối lượng giao dịch dự kiến là 51 tỷ USD, lãi từ mảng hoạt động này ước tính đạt hơn 550 tỷ đồng, tương đương 54% lãi thuần hoạt động kinh doanh ngoại hối năm 2023.

Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng chung của ngành ngân hàng đang chững lại, tăng trưởng tín dụng quý 1/2024 của MSB ước đạt trên 5%. MSB cũng đưa ra thị trường gói Tín dụng Xanh 3.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực như năng lượng, tài nguyên nước, chất thải, xây dựng, công nghiệp chế biến chế tạo, chuyển đổi xanh...

Bên cạnh đó, bắt nhịp đà phục hồi của tiền gửi không kỳ hạn (CASA) toàn hệ thống, ngân hàng ước tính chỉ số tiền gửi không kỳ hạn trên tổng tiền gửi cuối quý 1/2024 có thể vượt mốc 29%./.