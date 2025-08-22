“Mưa đỏ” thu gần 40 tỷ đồng sau ngày đầu công chiếu, có thể vượt doanh số “Địa đạo”?

Sau một tối chiếu sớm (21/8) và cuối ngày đầu công chiếu chính thức (22/8), phim “Mưa đỏ” đã thu về 38 tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam.

Nếu duy trì đà tăng hiện tại, phim có thể vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng nhanh hơn “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối,” thậm chí vượt doanh thu chung cuộc.

Tính riêng trong tối chiếu sớm, phim của Điện ảnh Quân đội đã thu 20 tỷ đồng, bao gồm cả vé đặt trước các ngày sau đó. Tỷ lệ lấp đầy tại một số cụm rạp trung tâm cao, có nơi hơn 80%.

Theo thống kê của Moveek, “Mưa đỏ” không có đối thủ đáng gờm nào từ nay đến hết kỳ nghỉ Quốc khánh (30/8-2/9). Và nếu

duy trì đà tăng hiện tại, phim có thể chạm mốc 100 tỷ đồng sớm hơn “đối thủ” “Địa đạo.”

Có ý kiến từ giới quan sát cho rằng phim sẽ đạt 150 tỷ đồng sau tuần công chiếu đầu tiên, chung cuộc đạt 300 tỷ đồng.

"Địa đạo," với sự góp mặt của diễn viên Thái Hòa. (Ảnh từ phim)

Trước đó phim “Địa đạo” chiếu sớm hai tối 2/4 và 3/4, sau đó bắt đầu công chiếu chính thức từ 4/4. Sau hơn một tuần, tối 10/4, phim đạt 100 tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam.

Với hiệu ứng truyền miệng tích cực, phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tiếp tục tăng doanh thu và vượt mốc 170 tỷ đồng ngày 5/5, tương đương khoảng 1 tháng. Sau cùng, phim rời rạp với 172 tỷ đồng.

“Mưa đỏ” ra đời trong năm đất nước có nhiều dịp kỷ niệm lớn, các phong trào thể hiện tình yêu nước, đặc biệt ở những người trẻ, được đẩy lên cao. Có người nói vui rằng "Mưa đỏ" đã được "Địa đạo" và trước đó là "Đào, Phở và Piano" "dọn đường," tạo cơn sốt và trào lưu đi xem phim lịch sử chiếu rạp.

Phim tái hiện 81 ngày đêm ác liệt trấn giữ thành cổ Quảng Trị của bộ đội giải phóng năm 1972, do Điện ảnh Quân đội kết hợp với Galaxy Studio thực hiện, thượng tá-Nghệ sỹ Ưu tú Đặng Thái Huyền đạo diễn, nhà văn-đại tá Chu Lai viết kịch bản.

Song song với cuộc chiến tàn khốc, "Mưa đỏ" còn hé lộ một góc nhỏ về cuộc đàm phán tại Paris giữa bốn bên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Chính quyền Việt Nam Cộng hòa và Mỹ. Theo đó, cục diện bên bờ Thạch Hãn có tác động trực tiếp lên cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam.

Giới chuyên môn ghi nhận nỗ lực của đoàn làm phim khi tái hiện một chiến trường ngổn ngang và khốc liệt, đặc biệt là khí tài của bên đối địch cùng hỏa lực áp đảo. Nhiều khán giả chỉ ra những chi tiết ẩn dụ có chiều sâu, nhiều lớp ý nghĩa, đại diện cho khát vọng hòa bình...

Cùng lúc phim cũng nhận về những góp ý về diễn xuất, so sánh với tác phẩm “tiền bối” là “Mùi cỏ cháy,” sự liên kết qua lại giữa diễn biến của chiến trường Quảng Trị và chính trường ở Paris - vốn cũng là một cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa đại diện các bên…

“Mưa đỏ” có sự góp mặt của các diễn viên trẻ Đỗ Nhật Hoàng, Lâm Thanh Nhã, Phương Nam, Hạ Anh, cùng các diễn viên khác như Hứa Vĩ Văn, Đinh Thúy Hà, Nghệ sỹ Nhân dân Trần Lực, Hòa Minzy.../.

