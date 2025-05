Mưa lớn kéo dài gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Mưa lớn từ ngày 22-26/5 tại An Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Yên Bái... đã gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, nông nghiệp, gia cầm, đường giao thông và khiến 1 người bị thương do sét đánh.