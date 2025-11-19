Mưa lũ gây nhiều thiệt hại về tài sản, làm 15 người chết, mất tích

Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 11 giờ ngày 19/11, mưa lũ đã làm 85 nhà hư hỏng, 20.454 nhà ngập, tăng 6.695 nhà ngập so với sáng 18/11.

Hiện các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng đã di dời, sơ tán 5.634 hộ/15.798 người.

Cùng với đó, mưa lũ làm 15 người chết, mất tích, tăng 1 người so với sáng 14/11, trong đó 9 người chết (Huế 1 người, Khánh Hòa 8 người); 6 người mất tích (Quảng Trị 1 người, Đà Nẵng 3 người, Khánh Hòa 2 người); 19 người bị thương (Khánh Hòa); 9.949ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, tăng 2.949 ha so với sáng 18/11; có 6.484 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Đối với lĩnh vực giao thông hiện còn 26 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông: Quảng Trị ngập, ách tắc đoạn trên QL49C; thành phố Huế ngập, ách tắc 4 đoạn trên QL49; tỉnh Quảng Ngãi ngập, ách tắc 3 điểm trên Quốc lộ 24; Đắk Lắk ngập, ách tắc 2 điểm trên Quốc lộ 19C, 13 điểm trên Quốc lộ 29 và 1 điểm Quốc lộ 1A; Lâm Đồng sạt lở, ách tắc tại đèo Prenn trên Quốc lộ 20; Khánh Hòa sạt lở, ách tắc tại đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C.

Cùng với đó có 650m kè bị sạt lở, hư hỏng ở Quảng Trị và Khánh Hòa; hồ Nước Ngọt (Khánh Hòa) bị hư hỏng phần tường chắn sóng mái đập khoảng 150m và mái taly bị xói lở khoảng 10.000m2.

Trong khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, các tuyến đê sông (chủ yếu ở gần cửa sông), đê cửa sông, đê bao có cao trình mặt đê phổ biến khoảng 1-2,5m, có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, chống lũ tiểu mãn, lũ sớm (khi lũ chính vụ ở mức cao cơ bản sẽ tràn đê. Do ảnh hưởng mưa lũ, tuyến đê bao Hải Lăng (dài 46,12km) thuộc Quảng Trị còn ngập toàn bộ tuyến đê từ 0,4-0,7m.

Các tuyến đê cửa sông dài 10,9km (đê tả, hữu sông Hương, đê hữu sông Truồi, thành phố Huế) nước rút xấp xỉ mặt đê.Thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi không có tuyến đê nào bị ngập. Không có sự cố đê điều xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

Hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và tổng hợp số liệu thiệt hại, tổ chức khắc phục hậu quả.

Ngày 19/11, hai đoàn công tác do lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đi kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Quảng Trị và Khánh Hòa.

Các địa phương triển khai ứng phó với mưa lũ, rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển; vận hành các hồ chứa giảm lũ cho hạ du; tổ chức canh gác, phân luồng giao thông tại các khu vực ngập sâu, xử lý, thông tuyến bước đầu tại các điểm sạt lở; huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm người mất tích; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn; tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn chủ động cho học sinh nghỉ học nếu không đảm bảo an toàn./.

Cận cảnh mưa lớn gây ngập tại Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk Mưa lớn kéo dài đang gây ngập lụt ở nhiều địa phương, chia cắt nhiều khu dân cư tại các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk.