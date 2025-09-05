Năm học 2025-2026: Đầu tư nguồn lực để học sinh tự tin hội nhập quốc tế

Cùng với học sinh cả nước, sáng 5/9, hơn 1 triệu học sinh các cấp của Hải Phòng bước vào năm học mới 2025-2026.

Trong năm học này, ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tiếp tục tập trung đầu tư nguồn lực để xây dựng môi trường học tập giúp học sinh tự tin, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên hội nhập.

Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú là “cái nôi” của nhiều lứa học sinh tài năng, là nơi bồi dưỡng nguồn nhân tài xuất sắc cho thành phố Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung.

Năm học 2024-2025, toàn trường có 101 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, 2 học sinh đoạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia. Đặc biệt, em Nguyễn Hữu Thành, học sinh của trường giành Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế, duy trì chuỗi thành tích hơn 20 năm liên tục Hải Phòng có học sinh đạt giải trong các kỳ thi danh giá quốc tế.

Năm học 2025-2026, Ban Giám hiệu trường đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững, nâng cao thành tích giáo dục mũi nhọn của trường.

Thầy giáo Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú cho biết, để đạt mục tiêu, nhà trường kiên trì triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục, tăng cường giao lưu, hợp tác trong bồi dưỡng học sinh giỏi với các hệ thống trường chuyên và cơ sở giáo dục tiên tiến trong và ngoài nước để học tập, chia sẻ kinh nghiệm.

Cùng với đó, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy và học với mong muốn học sinh tiếp tục tìm được niềm hứng khởi, đam mê trong mỗi buổi học để chinh phục đỉnh cao của tri thức, hoàn thiện bản thân, làm chủ tương lai.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu (thứ 3, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT chuyên Trần Phú. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Còn tại đặc khu Cát Hải, địa bàn xa đất liền của Hải Phòng, với sự ưu tiên nguồn lực của Ủy ban Nhân dân đặc khu Cát Hải, các trường học nơi đây đã sẵn sàng bước vào năm học học mới.

Cô giáo Trương Thị Phương Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, đặc khu Cát Hải cho biết, sau sáp nhập địa giới hành chính, Trường có 2 cơ sở ở khu vực trung tâm đảo Cát Bà và một cơ sở tại đảo Việt Hải. Năm học 2025-2026, nhà trường tiếp tục nâng cao đổi mới phương pháp giảng dạy, trong đó khuyến khích giáo viên phát huy sở trường ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các môn học.

Về cơ sở vật chất, nhà trường đã được quan tâm đầu tư phòng học thông minh, phòng học tin học, phòng học tiếng Anh. Những phòng học này giúp giáo viên, học sinh có môi trường dạy và học đồng bộ, dễ dàng tiếp cận thông tin liên quan đến môn học theo hình thức sinh động, hấp dẫn, tăng khả năng chủ động của học sinh trong tiết học.

Do một cơ sở của nhà trường nằm ở đảo Việt Hải (ngôi làng giữa biển khơi) nên nhà trường không đủ giáo viên dạy tiếng Anh, âm nhạc cử ra đây giảng dạy. Để khắc phục, Ban Giám hiệu trường tận dụng tối đa lợi thế của công nghệ thông tin, tổ chức các buổi học trực tuyến đối với hai môn học này, đảm bảo cho học sinh ở các cơ sở của trường được tiếp cận đầy đủ các môn học.

Em Nguyễn Thế Hòa, học sinh lớp 5A4, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi chia sẻ, trong năm học mới, em sẽ cố gắng học tập tốt và học cách sử dụng các phần mềm trong học tập theo hướng dẫn của các thầy, cô giáo.

Năm nay, trường có phòng học thông minh nên trong một số tiết học, các em được thao tác trên thiết bị thông minh. Cách học này rất thú vị, giúp em dễ nhớ kiến thức hơn.

Ông Phạm Trí Tuyến, Trưởng Phòng Văn hóa-xã hội, đặc khu Cát Hải cho biết, Cát Hải hiện có 19 trường học từ bậc mầm non tới trung học cơ sở, với trên 5.800 học sinh. Cùng với bố trí đầy đủ về giáo viên, lãnh đạo đặc khu hết sức chú trọng chỉ đạo rà soát nhu cầu của các nhà trường về sửa chữa phòng học để thầy, cô giáo và học sinh có cơ sở vật chất tốt nhất, phục vụ năm học mới.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, năm học 2025-2026, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, cũng như khai thác tối đa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để học sinh đạt chuẩn năng lực, phẩm chất.

Ngành cũng tiếp tục thúc đẩy phát triển giáo dục STEM, giáo dục phát triển năng lực số, sử dụng trí tuệ nhân tạo, tăng cường dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định, các cơ quan liên quan đang nghiên cứu, triển khai các tiêu chí nhằm từng bước đưa Hải Phòng trở thành thành phố học tập toàn cầu được UNESCO công nhận. Hải Phòng cũng tập trung xây dựng trường học xã hội chủ nghĩa giai đoạn 1.

Để đạt mục tiêu này, ông Nguyễn Minh Hùng đề nghị, ngoài các giải pháp ngành Giáo dục và Đào tạo đã nêu, các cơ quan liên quan của thành phố cần dành nguồn lực đầu tư cho giáo dục, xem xét các chính sách ưu tiên. Ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh hội nhập quốc tế để tiếp cận các phương pháp giáo dục hiện đại, phù hợp./.

