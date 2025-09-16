Nên làm gì sau khi ngủ dậy để giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ?

Các nghiên cứu khoa học mới đây chỉ ra rằng những thói quen buổi sáng có tác động đáng kể đến sức khỏe não bộ, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng phòng ngừa căn bệnh sa sút trí tuệ khi lớn tuổi.

Nếu bạn duy trì các hoạt động sau mỗi khi thức dậy, không chỉ giúp tăng cường sự minh mẫn mà còn cải thiện trí nhớ và hạn chế tối đa nguy cơ mất trí nhớ.

1. Uống một cốc nước ấm

Sau một giấc ngủ kéo dài, cơ thể thường rơi vào trạng thái nhẹ mất nước, điều này ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của não bộ.

Việc uống một cốc nước ấm khi vừa thức dậy không chỉ giúp cải thiện tuần hoàn máu lên não mà còn hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố đã tích tụ trong quá trình chuyển hóa vào ban đêm. Hơn nữa, thói quen này còn giúp bạn nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo và giảm cảm giác mệt mỏi kéo dài.

(Ảnh: Getty images)

2. Hít thở sâu hoặc tập thở

Sau khi thức dậy vào buổi sáng, có một số hành động đơn giản nhưng hiệu quả mà bạn có thể thực hiện để hỗ trợ sức khỏe não bộ và giảm nguy cơ mất trí nhớ. Một trong số đó là tập trung vào việc hít thở sâu hoặc tham gia các bài tập thở trong vài phút.

Dành thời gian khoảng 3-5 phút để hít thở sâu không chỉ giúp cơ thể nhận được lượng khí oxy tối ưu mà còn kích thích quá trình lưu thông máu lên não. Khi mức ôxy cung cấp đủ, não bộ sẽ hoạt động một cách hiệu quả hơn, từ đó cải thiện khả năng tập trung, tăng cường trí nhớ và hỗ trợ sự minh mẫn trong suốt cả ngày.

Ngoài ra, việc duy trì thói quen này còn giúp giảm thiểu đáng kể mức độ căng thẳng - một yếu tố có liên quan mật thiết đến nguy cơ thoái hóa thần kinh và tổn thương chức năng não theo thời gian.

Hãy biến đây thành một phần trong nghi thức buổi sáng của bạn để mỗi ngày bắt đầu với trạng thái tinh thần tốt nhất và bảo vệ sức khỏe não bộ lâu dài.

3. Vận động nhẹ nhàng

Vận động nhẹ nhàng là một lựa chọn rất hiệu quả và phù hợp để bắt đầu ngày mới.

Các hình thức vận động nhẹ nhàng bao gồm những bài tập đơn giản như đi bộ, thực hành yoga cơ bản, thực hiện các động tác kéo giãn cơ, hoặc xoay khớp nhẹ nhàng.

Những bài tập này không đòi hỏi quá nhiều sức lực hay kỹ thuật phức tạp, vì vậy chúng dễ dàng phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc những ai có sức khỏe hạn chế.

Lợi ích của việc vận động nhẹ nhàng là đa dạng và có ảnh hưởng tích cực đến cả cơ thể lẫn tinh thần.

Trước hết, việc tập luyện giúp tăng lưu lượng máu đến não, cung cấp ôxy và các dưỡng chất cần thiết, đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì hoạt động của hệ thần kinh trung ương.

Hơn nữa, những động tác này góp phần kích thích sản xuất endorphin - một loại hormone mang lại cảm giác vui vẻ và thoải mái, từ đó cải thiện tâm trạng và khởi đầu ngày mới với nguồn năng lượng tích cực hơn.

Bên cạnh đó, việc vận động thường xuyên còn giúp duy trì sự linh hoạt của các khớp và hệ thần kinh, hỗ trợ khả năng phản ứng nhanh nhạy và giảm nguy cơ suy giảm chức năng thần kinh theo thời gian.

(Ảnh: Getty images)

4. Tiếp xúc ánh sáng tự nhiên

Thói quen tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng mang lại nhiều lợi ích không chỉ cho trí óc mà còn cho toàn bộ cơ thể.

Ánh sáng tự nhiên vào đầu ngày đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nhịp sinh học của cơ thể, giúp cải thiện đồng hồ sinh học và hỗ trợ các chức năng hoạt động một cách hiệu quả.

Khi tiếp xúc với ánh sáng, cơ thể được kích hoạt sản xuất serotonin, một loại chất dẫn truyền thần kinh thiết yếu, có nhiệm vụ thúc đẩy sự tập trung, cải thiện trí nhớ, và tạo cảm giác vui vẻ, hưng phấn. Đặc biệt, serotonin còn là tiền chất để cơ thể tạo ra melatonin - hormone giúp bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm. Một giấc ngủ sâu và chất lượng chính là chìa khóa vàng giúp duy trì sức khỏe tinh thần ổn định và bảo vệ não bộ trước những nguy cơ lão hóa hoặc suy giảm nhận thức.

Ngoài ra, việc tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời còn hỗ trợ cân bằng hoạt động của hệ thần kinh, giảm căng thẳng và tăng cường sức đề kháng tinh thần. Đây là một cách đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả để bạn bắt đầu ngày mới với sự tỉnh táo và đảm bảo sức khỏe trí não suốt cả ngày. Vì vậy, hãy tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên ngay sau khi thức dậy bằng cách ra ngoài trời, mở cửa sổ hoặc kéo rèm để ánh sáng lan tỏa khắp không gian sống của bạn.

(Ảnh: Getty images)

5. Ăn sáng lành mạnh, giàu dưỡng chất cho não

Bạn nên bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng lành mạnh, tập trung vào những thực phẩm giàu dưỡng chất tốt cho hoạt động não. Lựa chọn ưu tiên bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, trứng, cá, sữa chua, các loại hạt và trái cây chứa nhiều vitamin C và E. Những nhóm thực phẩm này giúp cung cấp năng lượng, cải thiện chức năng thần kinh và bảo vệ tế bào não khỏi tác động tiêu cực.

Đồng thời, bạn nên hạn chế tiêu thụ các loại đồ ăn sáng nhiều đường hoặc chứa dầu mỡ. Các thành phần này có thể gây viêm và làm tổn hại đến tế bào thần kinh, ảnh hưởng xấu đến trí nhớ lâu dài. Việc kiểm soát chế độ dinh dưỡng ngay từ sáng sẽ đặt nền móng tốt cho một sức khỏe tổng thể bền vững.

6. Rèn luyện trí não

Việc đầu tiên nên làm sau khi thức dậy để hỗ trợ giảm nguy cơ mất trí nhớ là rèn luyện trí não vào buổi sáng.

Bạn có thể dành khoảng 10-15 phút để đọc sách, ghi chép, học từ mới, hoặc thử sức với các trò chơi trí tuệ như giải ô chữ và Sudoku.

Việc kích hoạt não bộ ngay từ sớm giúp cải thiện khả năng ghi nhớ, đồng thời duy trì sự nhanh nhạy của trí tuệ trong suốt cả ngày.

(Ảnh: Getty images)

7. Giữ tinh thần tích cực

Hãy bắt đầu ngày mới bằng những điều đơn giản nhưng tích cực, như cười, thưởng thức một bản nhạc êm dịu, hoặc dành vài phút để thiền định.

Căng thẳng kéo dài là một yếu tố nguy hiểm có thể dẫn đến teo não và giảm chức năng ghi nhớ, vì vậy việc bạn duy trì trạng thái thư giãn và vui vẻ mỗi sáng sẽ giúp bảo vệ sức khỏe não bộ về lâu dài./.

