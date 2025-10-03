Ngày 9/10, Hà Nội khởi công tuyến Metro mới, vốn đầu tư hơn 35.500 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo sẽ được khởi công ngày 9/10 tới, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn của thành phố về Thủ đô xanh, thông minh và hiện đại thông qua phát triển giao thông bền vững.

Dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo đi qua các phường, xã gồm: Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, Tây Hồ, Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng. Điểm đầu của dự án là Nam Thăng Long theo đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài-Hoàng Quốc Việt-Hoàng Hoa Thám-Thụy Khuê-Phan Đình Phùng-Hàng Giấy-Hàng Đường-Hàng Ngang-Hàng Đào-Đinh Tiên Hoàng-Hàng Bài; điểm cuối giao với phố Trần Hưng Đạo.

Tuyến đường sắt đô thị Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo có chiều dài 11,5km gồm: 2,6km đi trên cao và 8,9km đi ngầm; phương tiện vận tải gồm 10 đoàn tàu có 4 toa.

Dự án có tổng mức đầu tư 35.588 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng 5.916 tỷ đồng, vốn vay ODA (JICA) 29.672 tỷ đồng, mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2030.

Tuyến Metro số 2 Hà Nội phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội điều chỉnh đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1668/QĐ-TTg, dự án sẽ là một phần quan trọng của xương sống giao thông công cộng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế-xã hội và nâng cao khả năng sống đô thị./.

