Nghẹn ngào tình cảm nơi làng quê Lại Đà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Phương Hoa/ TTXVN)

Ngày 20/7, một không khí trầm buồn lan tỏa khắp thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà thờ nằm khiêm tốn trong làng - nơi Tổng Bí thư sinh ra, lớn lên và gắn bó cả tuổi thơ, nhiều người dân đã đến với mong muốn được vào thắp nén nhang tưởng nhớ người con ưu tú của quê nhà.

Ai ai cũng rưng rưng nghẹn ngào, bằng tất cả sự kính trọng, yêu mến bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi quá nhanh đến bất ngờ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Không giấu được những giọt nước mắt lăn dài khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần, bà Nguyễn Thị Đỉnh, sinh năm 1948, thôn Lại Đà, xã Đông Hội cho biết: “Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, mỗi lần về quê Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng ân cần thăm hỏi người dân chòm xóm, bạn bè thân hữu bằng tình cảm thân tình, ấm áp, động viên chúng tôi phải sống khỏe, sống có ích để con cháu noi theo.”

Ông Vương Khắc Kha, nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đông Hội, chia sẻ Tổng Bí thư là một con người rất khiêm tốn, giản dị, nhưng ý chí làm việc kiên quyết. Ông rất tâm đắc chỉ đạo của Tổng Bí thư về vai trò, trách nhiệm của các cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở là đặt tư tưởng "dân là gốc" làm nền tảng cốt lõi cho hoạt động của cán bộ làm công tác Mặt trận ở tất cả các cấp. Muốn đất nước phát triển bền vững cần phải "khoan thư sức dân", phải yên dân và trừ bạo, làm sao để mọi người dân được sống mạnh khỏe, an cư, an toàn và an tâm, hạnh phúc, hăng say học tập, lao động, đóng góp, cống hiến cho gia đình, quê hương, đất nước.

Bày tỏ ấn tượng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, nhưng rất tình cảm, chan hòa với mọi thế hệ, lứa tuổi, ông Nguyễn Khắc Thực, Chi hội phó Hội Người cao tuổi thôn Lại Đà cho biết: "Khi trở về quê hương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất gần gũi, dân dã, dễ gần. Cách nói chuyện điềm đạm, mẫu mực. Dù bận nhiều công việc nhưng mỗi khi có điều kiện thời gian là Tổng Bí thư cũng sẵn sàng tham gia nhiệt tình những hoạt động chung của Chi hội như mừng thọ các cụ cao niên, hội làng truyền thống hằng năm. Biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, bản thân tôi cũng như những người dân trên quê hương rất ngậm ngùi, xúc động, tiếc thương. Mỗi lần về, Tổng Bí thư thường dành thời gian đi thăm các hộ cao tuổi, hộ nghèo, các cháu nhỏ. Tình cảm của bác với quê hương rất sâu sắc."

Là bạn học từ thuở nhỏ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thầy Ngô Bá Dục, nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông Trung học Cổ Loa, xúc động nói: “Chiều qua tôi nhận được tin ông ấy mất mà thương tiếc quá! Ngay từ khi còn đi học, ông ấy đã rất nổi trội kết quả học tập và về ý thức cần cù chịu khó. Chữ viết rất đẹp, ngay ngắn "văn hay, chữ tốt."

Cũng là bạn học thuở thiếu thời, ông Vương Khắc Côn ở xóm 7, thôn Lại Đà cho biết: “Tối qua tôi xem tivi đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Tôi không khỏi bàng hoàng, xót xa. Một con người hết lòng vì dân vì nước, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp của Đảng, Nhà nước.”

Run run lau lại bức ảnh ông chụp cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày nào và xúc động bày tỏ: “Ông ấy là người cực kỳ khiêm tốn và sống rất tình cảm với bạn bè, anh em, làng xóm. Bây giờ ông ấy đã đi xa, đó chính là những mất mát không thể bù đắp được. Tôi vẫn nhớ như in, năm tôi mừng thọ 70 tuổi, khi đó ông ấy đã giữ vị trí quan trọng của đất nước nhưng vẫn không quên đến chúc mừng gia đình."

Ông Côn đọc cho chúng tôi nghe bài thơ ông viết ca ngợi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khiến chúng tôi không khỏi nghẹn ngào:

"..Họ hàng, làng xóm tự hào

Dân yêu, Đảng trọng tin vào nơi anh

Với lòng quyết chí trung thành

Mở ra một cuộc đấu tranh tuyệt vời

Đấu tranh động đến nhiều người

Diệt trừ tham nhũng cho đời sạch trong

Biết rằng gian khó vô cùng

Nhân dân tin tưởng thành công vẹn toàn.”

Hay tin, người con ưu tú của quê nhà qua đời, cũng như nhân dân trong xã không giấu được cảm giác hẫng hụt, tiếc thương, ông Nguyễn Phú Việt, Bí thư Chi bộ thôn Lại Đà, cho biết khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, thôn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã điều động các đoàn viên thanh niên đến dọn dẹp xung quanh khu nhà thờ của gia đình Tổng Bí thư.

Đối với người dân nơi đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là niềm tự hào của quê hương, những lời căn dặn của ông trong những lần về thăm quê đã trở thành định hướng cho quê hương phát triển từng ngày.

Ông Lê Thế Chuyên, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hội chia sẻ: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người con ưu tú của quê hương, luôn dành cho quê hương những tình cảm rất sâu nặng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người rất giản dị, gần gũi với quần chúng nhân dân. Những lần về thăm quê, chính quyền địa phương có ý tổ chức đón tiếp, nhưng bác không đồng ý cho xã đón tiếp rình rang.”

Bí thư Đảng ủy xã Đông Hội nhớ lại, trên các cương vị khác nhau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm, căn dặn Đảng bộ và nhân dân xã Đông Hội phải luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục đào tạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nhằm xây dựng quê hương Đông Hội ngày càng giàu đẹp văn minh.

Để đáp lại tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với quê hương, cùng với Thủ đô và cả nước, Đông Hội đang phát triển đi lên, từ một xã nghèo của huyện Đông Anh đến nay Đông Hội đã trở thành xã nông thôn mới.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Bên cạnh những mục tiêu phát triển kinh tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề khuyến học, khuyến tài tại địa phương.Bí thư đoàn xã Đông Hội Phạm Hoàng Long cho biết, thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thế hệ trẻ xã Đông Hội luôn nỗ lực phấn đấu rèn luyện, học tập, trau dồi kiến thức, gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương, không ngừng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa nhưng những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cùng tình cảm, sự quan tâm dành cho quê hương sẽ mãi là nguồn động viên tinh thần, là tấm gương sáng để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng nỗ lực, đoàn kết, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Quê hương Đông Hội từ nay sẽ vắng bóng người con thân yêu, sẽ không còn được đón đợi một người con ưu tú trở về. Nhưng hình ảnh về một Tổng Bí thư sống giản dị, gần gũi, khiêm tốn, chân thành và mẫu mực sẽ luôn sống mãi với người dân Đông Hội, Đông Anh nói riêng và nhân dân cả nước nói chung./.

Người dân Đông Anh nghẹn ngào trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn thể hiện rõ nhất phẩm chất "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.