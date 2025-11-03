Nghi phạm vụ tấn công dao trên tàu ở Anh bị truy tố 11 tội danh

Các công tố viên Anh ngày 3/11 đã truy tố nghi phạm Anthony Williams, 32 tuổi, cư trú tại Peterborough (miền Trung nước Anh), với 11 tội danh mưu sát liên quan đến vụ tấn công bằng dao trên chuyến tàu hướng về London vào cuối tuần qua.

Vụ việc khiến 11 hành khách bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Ngoài ra, Williams còn bị buộc tội cố ý gây thương tích và tàng trữ dao, cùng một tội danh mưu sát khác liên quan tới vụ việc riêng biệt xảy ra cùng ngày tại London.

Bộ trưởng Giao thông Anh Heidi Alexander loại trừ khả năng người đàn ông này nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát chống khủng bố hay cơ quan an ninh.

Trong vụ việc xảy ra tối 1/11 trên chuyến tàu đi London, Williams được cho là đã lên tàu từ nơi cư trú tại Peterborough, cách thủ đô London khoảng 160km về phía Bắc.

Sau đó, tên này dùng dao tấn công các hành khách trên tàu khi tàu đang di chuyển về hướng London, buộc chuyến tàu phải dừng khẩn cấp tại Huntingdon.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã có mặt ngay trên tàu sau khi nhận được thông báo khẩn cấp. Cảnh sát Anh đã xác định Williams là nghi phạm duy nhất trong vụ tấn công này./.

