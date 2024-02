Người dân Trung Quốc vừa trải qua năm ấm nhất trong hơn 70 năm

Theo báo cáo do Cục khí tượng Trung Quốc (CMA) công bố, trong bối cảnh ấm lên toàn cầu, nhiệt độ trung bình ở Trung Quốc năm 2023 cao hơn 0,82 độ C so với mức nhiệt trung bình trong những năm gần đây.