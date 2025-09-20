Nguyễn Thanh Thảo đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025

Tối 19/9, tại khu nghỉ dưỡng Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa), vòng chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 đã diễn ra, thu hút hàng nghìn khán giả và du khách tham gia cổ vũ.

Trong đêm chung kết, top 35 thí sinh xuất sắc nhất đã lần lượt trình diễn các phần thi áo dài truyền thống, áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử.

Trên sân khấu, những người đẹp khoác lên mình các thiết kế đa dạng từ váy đuôi cá ôm sát tôn dáng, đầm cúp ngực tinh tế, váy xẻ tà gợi cảm đến những bộ dạ hội đính đá và ngọc trai lấp lánh.

Đặc biệt, phần thi áo tắm mang đến cho khán giả hình ảnh những cô gái khỏe khoắn, tự tin, mỗi người đều toát lên sức hút riêng.

Kết quả chung cuộc, vương miện Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 đã được trao cho thí sinh Nguyễn Thanh Thảo (sinh 2002) đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Cô hiện là sinh viên năm cuối ngành Marketing tại Đại học Bentley, Massachusetts, Mỹ.

Tân hoa hậu đã từng thực tập tại RSA Asia, trụ sở Thượng Hải vào năm 2024 và là sinh viên trao đổi tại Đại học Yonsei, Seoul, Hàn Quốc năm 2025.

Sở hữu chiều cao 1m72 cùng số đo ba vòng 82-60-91 (cm), Nguyễn Thanh Thảo gây ấn tượng mạnh với khả năng thuyết trình tự tin và kỹ năng giao tiếp lưu loát bằng 4 ngôn ngữ: Việt, Anh, Hàn, Trung.

Chiến thắng này không chỉ tôn vinh nhan sắc của nàng hậu “gen Z” mà còn ghi nhận quá trình nỗ lực bền bỉ, tinh thần cống hiến và tình yêu đại dương sâu sắc là những phẩm chất giúp cô trở thành đại diện xứng đáng cho sứ mệnh bảo vệ đại dương, môi trường, biển đảo.

Trong phần thi ứng xử, tân hoa hậu Nguyễn Thanh Thảo đã xuất sắc trả lời song ngữ trong 2 lần ứng xử. Cô thuyết phục ban giám khảo và khán giả khi chia sẻ một cách chân thành về quan điểm về tuổi trẻ: hãy dám ước mơ, dám bước ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm và cống hiến.

Cô bày tỏ mong muốn mang những kiến thức, trải nghiệm quốc tế và lòng nhân ái trở về lan tỏa hình ảnh người Việt Nam hiện đại, độc lập và giàu trách nhiệm với cộng đồng cũng như môi trường.

Bên cạnh tân hoa hậu, cuộc thi đã tìm thấy 4 gương mặt xuất sắc cho 4 ngôi vị á hậu. Á hậu 1: Phạm Thị Phương Vi (sinh 2003) đến từ Đắc Lăk; Á hậu 2: Nguyễn Ngọc Huyền Trâm (sinh 2005), đến từ Lâm Đồng; Á hậu 3: Nguyễn Thị Diễm Châu (sinh 1994), đến từ Tây Ninh; Á hậu 4: Nguyễn Thị Khánh Huyền (sinh 2005), đến từ Đồng Nai.

Bên cạnh đó, cuộc thi có các giải phụ gồm: Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp biển, Người đẹp thời trang, Đại sứ Áo dài, Đại sứ Di sản, Đại sứ Văn hóa, Đại sứ Du lịch và Đại sứ Môi trường.

Cuộc thi Hoa hậu Đại dương năm nay không chỉ tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và tài năng của người phụ nữ Việt Nam mà còn đề cao trách nhiệm bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

Trước đêm chung kết, từ ngày 11 đến 19/9, các thí sinh đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tại Vĩnh Hy như: nhặt rác làm sạch bãi biển, tham quan làng nghề truyền thống ở phía Nam Khánh Hòa, đêm thời trang Đại dương, phần thi thuyết trình “Tôi yêu Đại dương” và phỏng vấn kín với ban giám khảo.

Sau đêm chung kết, nhà thiết kế Võ Việt Chung, Chủ tịch Hoa hậu Đại dương Việt Nam, bày tỏ: “Hơn một thập kỷ qua, chúng tôi kiên định với sứ mệnh bảo vệ đại dương và chặng đường ấy sẽ còn tiếp tục. Hoa hậu Đại dương Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, góp phần gìn giữ biển xanh và môi trường sống cho cộng đồng. Với vẻ đẹp, trí tuệ và trái tim nhiệt huyết, tân hoa hậu Nguyễn Thanh Thảo được kỳ vọng sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, mang đến những thay đổi tích cực và thiết thực cho môi trường biển Việt Nam, tiếp nối thành công của các thế hệ Hoa hậu Đại dương đi trước.”

Hoa hậu Đại dương Việt Nam là một trong những cuộc thi sắc đẹp tiên phong tại Việt Nam với sứ mệnh bảo vệ môi trường của đại dương xanh, được tổ chức tại các vùng biển đẹp tại Phan Thiết, Hồ Tràm, Vịnh Vĩnh Hy...

Kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2014, cuộc thi đã trải qua hơn một thập kỷ, từ việc tập trung vào vẻ đẹp và trí tuệ của người phụ nữ Việt, đến việc lồng ghép các hoạt động xã hội và môi trường một cách sâu rộng hơn.

Trải qua các mùa thi, các hoa hậu và á hậu đã góp phần truyền tải thông điệp bảo vệ vẻ đẹp của đại dương xanh, khơi gợi niềm tự hào về thiên nhiên Việt Nam./.

