Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày 14/4, tại Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (14/4/1986-14/4/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp bền bỉ, sáng tạo của tập thể nghệ sỹ, cán bộ qua nhiều thế hệ đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ thuật nước nhà.

Sự kiện có sự tham dự của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương, nghệ sỹ và công chúng yêu nghệ thuật.

Ngày 14/4/1986, Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã thành lập Đoàn Ca múa Nhạc nhẹ Trung ương (tiền thân là Đoàn Văn nghệ Trung ương được thành lập năm 1951); nay là Nhà hát nghệ thuật Đương đại Việt Nam. Trải nhiều giai đoạn phát triển, từ Đoàn Ca múa nhạc mới (14/4/1986), đến Ca múa Nhạc nhẹ Trung ương (26/8/1986), Nhà hát Nhạc nhẹ Trung ương (9/4/2001), Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam (21/2/2008) và đến tháng 1/2014 Nhà hát chính thức mang tên Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm khẳng định 40 năm là một chặng đường đủ dài để khẳng định bản lĩnh của một đơn vị nghệ thuật, để lắng lại những tâm huyết và cống hiến của nhiều thế hệ nghệ sĩ đã và đang gắn bó với Nhà hát. Đó là hành trình của đam mê, của lao động nghệ thuật bền bỉ và cũng là hành trình không ngừng đổi mới để không bị tụt lại phía sau.

Ra đời trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt: tìm kiếm những cách biểu đạt mới cho nghệ thuật, mở rộng không gian sáng tạo, đồng thời giữ được mạch nguồn văn hóa dân tộc.

Trong suốt chặng đường đó, Nhà hát đã từng bước khẳng định vị trí của mình bằng đội ngũ nghệ sĩ có nghề, có trách nhiệm; bằng những chương trình, tác phẩm có dấu ấn; bằng sự hiện diện tích cực trong các sự kiện lớn của đất nước cũng như trong hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh Huân chương Lao động hạng Ba được Đảng và Nhà nước trao tặng hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực ấy. Nhưng ý nghĩa quan trọng hơn, không chỉ là sự ghi nhận quá khứ, mà còn đặt ra những câu hỏi cho tương lai: nghệ thuật đương đại Việt Nam sẽ đi đến đâu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước?

Thứ trưởng Phan Tâm cho rằng ngành văn hóa, thể thao và du lịch đang đứng trước một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là cơ hội, mà còn là sự chuyển dịch về vị thế của văn hóa trong sự phát triển của đất nước. Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ nhấn mạnh vai trò của văn hóa, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn: văn hóa phải thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, là động lực phát triển mới, tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi lĩnh vực văn hóa - trong đó có nghệ thuật biểu diễn - phải được đặt trong một tư duy mới: không chỉ thực hiện chức năng chuyên môn, mà còn phải tạo ra giá trị, tạo ra ảnh hưởng và đóng góp thực chất vào đời sống xã hội.

Trong dòng chảy đó, nghệ thuật biểu diễn, đặc biệt là nghệ thuật đương đại, có một vị trí rất đặc biệt. Đây là lĩnh vực trực tiếp tiếp cận công chúng, phản ánh đời sống xã hội, góp phần hình thành và lan tỏa những giá trị mới. Vì vậy, cần đặt nghệ thuật biểu diễn vào trung tâm của đời sống văn hóa, với vai trò là tiếng nói của thời đại, là lực lượng trực tiếp kiến tạo đời sống tinh thần của xã hội; người nghệ sĩ không chỉ cần kỹ thuật, mà còn cần tư duy, chiều sâu văn hóa và sự dấn thân thực sự…

Tiết mục nghệ thuật do tập thể nghệ sỹ Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam biểu diễn. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, cho biết trên hành trình 40 năm, nhiều thế hệ nghệ sỹ đã trưởng thành và tỏa sáng, trở thành những tên tuổi tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam. Đó là những tên tuổi đã đặt nền móng cho tư duy và phong cách nghệ thuật trình diễn nhạc nhẹ ngay từ buổi đầu như các Nghệ sỹ Nhân dân: Mạnh Hà, Trần Hiếu, Trần Bình; cùng các nhạc sĩ Trịnh Lộc, Đỗ Nhự, Đình Hùng... Bên cạnh đó là các nghệ sỹ biểu diễn tiêu biểu như các Nghệ sỹ Nhân dân: Quang Thọ, Quang Huy, Thanh Lam; các Nghệ sỹ Ưu tú: Vũ Dậu, Ái Vân, Thúy Hà; các ca sỹ Hồng Nhung, Mỹ Linh...

Cùng với đó là lực lượng nghệ sỹ múa đã góp phần quan trọng tạo nên diện mạo mới mẻ trong nghệ thuật múa của Nhà hát như: Nghệ sỹ Nhân dân Phó Anh Nghiêm; các Nghệ sỹ Ưu tú: Nguyệt Ánh, Thanh Điệp, Lê Vy…

Chính lực lượng nghệ sỹ tiên phong ấy đã sáng tạo nên những tác phẩm có giá trị, định hình bản sắc, tạo dựng diện mạo nghệ thuật riêng cho Nhà hát trong những năm đầu phát triển. Họ không chỉ kế thừa tinh thần sáng tạo của thế hệ đi trước, mà còn làm mới ngôn ngữ biểu đạt, đưa nghệ thuật biểu diễn đến gần hơn với công chúng, tạo nên những dấu ấn sâu sắc trong đời sống nghệ thuật đương đại. Qua đó, Nhà hát khẳng định vai trò là cái nôi phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhiều thế hệ nghệ sỹ, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam.

Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Thị Quỳnh Trang nhấn mạnh 40 năm qua, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam luôn kiên định với định hướng mà ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo: lấy truyền thống làm nền tảng, lấy sáng tạo làm động lực; không ngừng nghiên cứu và phát triển nghệ thuật ca, múa, nhạc đương đại đậm bản sắc văn hóa, dân tộc.

Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam khẳng định Nhà hát sẽ tiếp tục nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ thuật nước nhà, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân; tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị nghệ thuật hàng đầu của đất nước, góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Nhà hát Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể cán bộ, nhân viên Nhà hát. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc./.

