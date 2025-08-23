Thế giới

Nhật Bản: Tấn công bằng hơi cay khiến gần 20 người bị thương

Ngày 23/8, cơ quan chức năng Nhật Bản đã bắt giữ 1 người đàn ông, khoảng 40 tuổi, với cáo buộc xịt chất được cho là hơi cay khiến 16 người bị thương tại khu vực Shibuya sầm uất ở Tokyo.

Theo hãng tin Kyodo, ngày 23/8, cơ quan chức năng Nhật Bản đã bắt giữ 1 người đàn ông, khoảng 40 tuổi, với cáo buộc xịt chất được cho là hơi cay khiến 16 người bị thương tại khu vực Shibuya sầm uất ở thủ đô Tokyo của nước này.

Theo Sở Cứu hỏa Tokyo, các nạn nhân bị kích ứng mắt và mũi.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 23/8 (giờ địa phương, tức 11h30 theo giờ Việt Nam) tại khu phức hợp thương mại Shibuya Hikarie của thủ đô Tokyo. Đây là nơi tập trung đông các văn phòng, nhà hàng và cơ sở văn hóa./.

