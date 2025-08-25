Nhật Bản: Tàu cao tốc Shinkansen dừng khẩn cấp gần 3 tiếng đồng hồ vì sự cố

Ngày 24/8, một chuyến tàu cao tốc Shinkansen đã phải dừng khẩn cấp gần thủ đô Tokyo của Nhật Bản sau khi phanh an toàn tự động được kích hoạt, khiến dịch vụ bị gián đoạn trong gần 3 giờ đồng hồ.

Theo JR East, chuyến tàu cao tốc tuyến Tohoku Shinkansen di chuyển giữa 2 ga Omiya và Oyama chở 560 hành khách đã bất ngờ bị dừng lại vào khoảng 14h10 theo giờ địa phương tại Kuki, tỉnh Saitama. Không có báo cáo về thương tích.

Vụ việc đã khiến dịch vụ cả hai chiều giữa Tokyo và Morioka ở tỉnh Iwate, Đông Bắc Nhật Bản, bị gián đoạn cho đến khoảng 17h cùng ngày.

JR East cho biết đang điều tra nguyên nhân sự cố, nghi ngờ phanh khẩn cấp được kích hoạt do sự cố trên tàu.

Tuyến Tohoku Shinkansen gần đây gặp phải nhiều sự cố, bao gồm việc tách 2 toa tàu vào tháng 9 năm ngoái trên một chuyến tàu di chuyển giữa ga Furukawa và ga Sendai.

Hồi tháng 3, tuyến tàu tiếp tục ghi nhận một sự cố tách toa khác giữa ga Ueno và ga Omiya.

Vào tháng 6, một loạt sự cố cũng đã xảy ra với các thiết bị cung cấp điện trên các tuyến Shinkansen Tohoku và Yamagata mới nhất, dẫn đến việc giảm đáng kể số lượng tàu trên tuyến Yamagata Shinkansen trong khoảng 6 tuần.

Gần đây nhất, ngày 22/8, một vụ rò rỉ dầu đã được phát hiện trên tàu cao tốc, làm gián đoạn dịch vụ một phần tuyến Tohoku trong khoảng 1 giờ./.

