Nhóm tàu sân bay Hải quân Hoàng gia Anh lần đầu tới Nhật Bản sau 4 năm

Ngày 12/8, một nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Hoàng gia Anh đã cập cảng miền Đông Nhật Bản, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên trong khoảng 4 năm qua.

Sự kiện này cho thấy hợp tác an ninh ngày càng sâu rộng giữa hai nước.

Tàu sân bay HMS Prince of Wales neo tại căn cứ Hải quân Mỹ ở thành phố cảng Yokosuka, phía Tây Nam của thủ đô Tokyo, còn tàu khu trục HMS Dauntless và khinh hạm HNoMS Roald Amundsen (của Hải quân Hoàng gia Na Uy hoạt động cùng nhóm tác chiến tàu sân bay) đã cập căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản gần đó.

Hãng tin Kyodo dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết 3 tàu trên thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay 25 sẽ lưu lại Nhật Bản đến ngày 2/9.

Đây là chuyến thăm thứ hai của nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Hoàng gia Anh, sau lần đầu tiên vào năm 2021 do tàu sân bay HMS Queen Elizabeth dẫn đầu.

Trong những năm gần đây, Nhật Bản và Anh đã tăng cường hợp tác quốc phòng, trong đó có hiệp định tiếp cận lẫn nhau, có hiệu lực vào năm 2023, nhằm đơn giản hóa thủ tục cho lực lượng hai nước tham gia các cuộc diễn tập chung và cứu trợ thiên tai.

Hai nước cũng phối hợp với Italy triển khai dự án phát triển máy bay chiến đấu, dự kiến hoàn thành muộn nhất vào năm 2035./.

