Những suất cơm gửi người dân vùng lũ Lâm Đồng

Đến trưa ngày 1/11, nhiều khu vực ở phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, vẫn còn bị ngập nước và bị cô lập.

Để hỗ trợ các hộ dân ở đây, nhiều tổ chức, đoàn thể và các hội nhóm thiện nguyện đã tổ chức tiếp tế lương thực, nước uống và hàng nghìn suất ăn mỗi ngày.

Từ sáng sớm, hơn 30 phật tử của chùa An Lạc, phường Hàm Thắng đã tổ chức đi chợ, nấu cơm và đóng gói để gửi về vùng ngập sâu.

Chỉ trong 2 ngày, chùa đã tặng hơn 3.000 suất ăn vào cho các hộ dân bị ngập. Giữa cảnh nước lũ mênh mông, tình người càng thêm ấm áp. Rất nhiều các tổ chức, hội nhóm, các cá nhân đã không quản khó khăn trực tiếp lội nước đi tiếp tế hàng hóa, gạo, sữa, nước uống...

Nhiều phụ nữ không ngại thức khuya dậy sớm nấu cơm, nấu cháo gửi đi khắp nơi. Nhờ có họ mà lực lượng cứu hộ được tiếp thêm sức và người dân vùng ngập không bị đói, ai cũng ấm lòng cùng vượt qua khó khăn./.