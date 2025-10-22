Ninh Bình: Chênh lệch chính sách bồi thường giữa hai xã trong cùng dự án

Người dân xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình bất bình về việc cùng một loại đất, cùng một dự án, nhưng người dân ở xã khác thì được hỗ trợ tài sản trên đất, còn người dân xã Lý Nhân thì không được hỗ trợ.

Theo phản ánh của người dân xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình, năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt dự án Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà và Xuân Thủy.

Trong dự án trên có hạng mục cống, âu Quan Trung nằm trên địa bàn xã Văn Lý, huyện Lý Nhân và xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cũ (nay là các xã Lý Nhân và xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình), có hơn 20 hộ dân ở 2 xã bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Trong số đó, xã Lý Nhân có 8 hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng phục vụ dự án (trong đó có 1 hộ dân có đủ điều kiện hỗ trợ bồi thường về đất), 7 hộ dân còn lại có vật kiến trúc, tài sản, cây cối hoa màu trên đất của các hộ làm trên diện tích đất Ủy ban Nhân dân xã (đất không có sổ đỏ).

Các nhà dân tại xã Lý Nhân bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà và Xuân Thủy. (Ảnh: Thanh Tuấn/ TTXVN)

Ngày 23/12/2024, Ủy ban Nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ đã ban hành Quyết định số 2445/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư với diện tích thu hồi 3.955m2 đất của Ủy ban Nhân dân xã Văn Lý cũ quản lý, trên đất có 7 hộ dân xây dựng nhà, nhà ở, công trình xây dựng trên đất nhưng không được bồi thường hỗ trợ.

Còn tại xã Bình Lục, các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án lại được hỗ trợ tài sản trên đất. Theo ông Phạm Quang Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Lục, xã Bình Lục có 16 hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án (có 1 hộ đất ở và 1 hộ đất vườn đủ điều kiện hỗ trợ bồi thường về đất); 14 hộ dân xây dựng trên đất Ủy ban Nhân dân xã.

Đến thời điểm này, địa phương đã tổ chức công khai phương án giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân bị ảnh hưởng. Các hộ dân bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng sẽ được hỗ trợ khoảng 40-60% giá trị tài sản trên đất.

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lý Nhân cho biết việc các hộ dân trên địa bàn xã Lý Nhân không được hỗ trợ, còn các hộ dân trên địa bàn xã Bình Lục được hỗ trợ là do thời điểm địa phương ban hành các quy định.

Việc Ủy ban Nhân dân huyện Lý Nhân cũ ra quyết định số 2445, được căn cứ theo Quyết định 59/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam ban hành ngày 19/12/2023, có hiệu lực từ ngày 1/1/2024; hết hiệu lực 7/1/2025).

Còn Ủy ban Nhân dân huyện Bình Lục cũ, cho đến khi thực hiện chính quyền 2 cấp vẫn chưa ban hành quyết định nào, nên khi xã Bình Lục mới đi vào hoạt động đã căn cứ vào quyết định số 23/2024/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam cũ ban hành ngày 19/3/2025, vì vậy các hộ dân nằm trên địa bàn xã Bình Lục, sẽ được hỗ trợ tài sản trên đất khi thực hiện giải phóng mặt bằng.

Sau khi nhận được những ý kiến và đề nghị của người dân, Ủy ban Nhân dân xã Lý Nhân đã trực tiếp gặp gỡ, giải đáp thắc mắc với các hộ dân và đã có tờ trình gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng đề nghị hỗ trợ khác đối với trường hợp có nhà, nhà ở, công trình xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất và xin giao đất có thu tiền cho các hộ dân nằm trong dự án.

Các nhà dân tại xã Lý Nhân bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà và Xuân Thủy. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lý Nhân, với lý do vướng mắc ở điều 3 kèm theo quyết định 23/2025/QĐ-UBND, bổ sung quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 29/8/2024; Quyết định 79/2024/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 nêu rõ: “Đối với những phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được phê duyệt trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, không được áp dụng theo quy định tại quyết định này.”

Ngày 14/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hà Nam (Chủ đầu tư dự án) đã có báo cáo số 1012, gửi đến Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình với đề xuất, kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét đối với đề nghị của Ủy ban Nhân dân xã Lý Nhân xem xét tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ngoài cho các hộ dân tương đương với mức hỗ trợ theo Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 19/3/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam cũ.

Mới đây, trong buổi tiếp công dân định kỳ, sau khi nghe ý kiến của đại diện các hộ dân xã Lý Nhân đề nghị các cấp chính quyền xem xét, giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà và Xuân Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong kết luận những ý kiến của người dân là hoàn toàn chính đáng theo đúng quy định của pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ chỉ đạo Chủ đầu tư Dự án, xã Lý Nhân, xã Bình Lục rà soát kỹ lưỡng đối với những hộ bị ảnh hưởng, phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, giải quyết. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/12./.

