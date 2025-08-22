Nổ kho pháo hoa tại Pakistan, nhiều người thiệt mạng

Ngày 21/8, một vụ nổ lớn xảy ra tại kho pháo hoa ở thành phố Karachi, miền Nam Pakistan đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Theo nhà chức trách, sau tiếng nổ đầu tiên, kho pháo cùng nhiều cửa hàng lân cận bốc cháy, tiếp đó là hàng loạt tiếng nổ nhỏ liên tiếp, khiến người dân phải tháo chạy.

Sức ép từ vụ nổ mạnh đến mức làm vỡ kính của các cửa hàng xung quanh, khiến nhiều người trên đường bị mảnh vỡ bắn trúng.

Ít nhất 34 nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện, trong đó 4 người đã không qua khỏi.

Hình ảnh trên truyền hình địa phương cho thấy khói đen bốc lên nghi ngút từ một tòa nhà nhiều tầng trong khi lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ nổ ban đầu.

Vụ nổ xảy ra chỉ 1 ngày sau khi Karachi - trung tâm tài chính của Pakistan với hơn 20 triệu dân, hứng chịu đợt mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng./.

Nổ nhà máy pháo hoa tại Trung Quốc khiến 9 người thiệt mạng Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương nhưng do khu vực xảy ra vụ nổ nằm ở địa hình đồi núi và thiếu nguồn nước lớn, khiến việc tiếp cận hiện trường và dập lửa gặp nhiều khó khăn.