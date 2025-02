Phấn đấu tái chế chất thải của Việt Nam tương đương với các nước dẫn đầu ASEAN vào 2030

Khu vực Bắc Bộ từ chiều 7/2, trời chuyển rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C.