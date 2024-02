Phần lớn cử tri Do Thái tại New York sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Donald Trump

Xu thế cử tri Do Thái đảo chiều quay sang ủng hộ ông Trump ngày càng rõ, kể từ sau khi bùng phát vòng xoáy xung đột mới giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nashville, Tennessee. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, báo New York Post ngày 24/2 đưa tin phần lớn người Do Thái tại bang New York sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

New York Post dẫn kết quả thăm dò dư luận của trường Siena College cho biết có 53% cử tri Do Thái được hỏi tại New York (bang có số phiếu đại cử tri nhiều thứ 4 với 28 phiếu trên bản đồ bầu cử Mỹ) sẽ bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Trump, trong khi chỉ có 44% số người được hỏi nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ.

Theo tờ báo có lượng phát hành lớn tại New York này, xu thế cử tri Do Thái đảo chiều quay sang ủng hộ ông Trump ngày càng rõ, kể từ sau khi bùng phát vòng xoáy xung đột mới giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza.

Theo ông Sam Markstein, Giám đốc chính trị quốc gia của tổ chức Liên minh Do Thái Cộng hòa, “xu thế đảo chiều trong nhóm cử tri Do Thái tại bang New York là rõ ràng và vững chắc.”

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định thay đổi bất ngờ này sẽ không đủ để mang lại chiến thắng cho ông Donald Trump tại New York, nơi vốn được coi là "bang nhà" của đảng Dân chủ. Kết quả cuộc thăm dò dư luận của Siena College cũng cho thấy ông Biden đang dẫn đối thủ Trump với tỷ lệ 48% và 36% tại New York.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ sắp bước vào giai đoạn tăng tốc.

Ngày 24/2, đảng Cộng hòa tổ chức bầu cử sơ bộ tại bang South Carolina, nơi được cho là có vai trò quyết định tới cuộc đua của ứng cử viên Nikki Haley, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc. Dư luận Mỹ và quốc tế đang theo dõi sát sao kết quả cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại bang này.

Trong 40 năm qua, gần như tất cả ứng cử viên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina cuối cùng đều trở thành ứng cử viên đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ.

Sau South Carolina, nước Mỹ sẽ tiến hành ngày bầu cử "Siêu thứ Ba" (ngày 5/3) khi 12 bang đồng loạt tổ chức bầu cử sơ bộ, trong đó có cả các bang đông dân là California và Texas. Các cuộc đua nội bộ của đảng Dân chủ và Cộng hòa thường ngã ngũ sau ngày “Siêu thứ Ba” này./.

Bầu cử Mỹ 2024: Ông Donald Trump được phép tranh cử ở bang Washington Trước đó, một nhóm cử tri ở bang Washington đã kiến nghị gạch tên ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ của bang vì cho rằng ông không đủ tư cách tranh cử do liên quan đến vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ.