Pháp đề xuất áp thuế cho mỗi món hàng nhập từ ngoài Liên minh châu Âu

Chính phủ Pháp đang đề xuất áp thuế 2 euro (khoảng 2,3 USD) cho mỗi món hàng nhập từ ngoài Liên minh châu Âu (EU), trong đó chủ yếu nhắm đến các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc như Shein, Temu và Alibaba.

Biện pháp này, nếu được Quốc hội thông qua trong phiên thảo luận ngân sách từ ngày 12/11, sẽ biến Pháp trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu áp dụng loại thuế đặc biệt này.

Động thái trên được đưa ra sau khi lực lượng hải quan tiến hành một chiến dịch quy mô lớn tại sân bay Roissy-Charles-de-Gaulle vào ngày 6/11, kiểm tra hàng trăm nghìn kiện hàng của Shein - nền tảng bị cáo buộc bán hàng giả, vi phạm quy chuẩn an toàn và gây tổn hại môi trường.

Theo Bộ Kinh tế Pháp, trong các đợt kiểm tra trước, tới 80% sản phẩm của Shein không đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu.

Dự thảo thuế nêu trong điều 22 của Luật Ngân sách 2026 quy định mỗi sản phẩm trong các kiện hàng nhỏ từ những nước ngoài EU - đặc biệt là Trung Quốc, sẽ chịu phụ phí 2 euro.

Bộ Kinh tế kỳ vọng biện pháp này sẽ có “hiệu ứng 3 chiều” gồm giảm mạnh nhu cầu mua hàng giá rẻ từ nước ngoài (với sản phẩm 5 euro, thuế mới tương đương tăng giá 40%); tăng thu ngân sách nhà nước thêm 500-600 triệu euro mỗi năm từ 2026; và hạn chế gian lận thuế giá trị gia tăng (VAT), khi nhiều nhà cung cấp hiện khai thấp giá trị hàng hóa trung bình chỉ 7 euro mỗi món.

Tuy nhiên, kế hoạch này đang vấp phải nhiều tranh cãi. Một số nghị sỹ đề xuất nâng thuế lên 10 euro, 25 euro hoặc thậm chí 50 euro để thực sự mang tính răn đe, trong khi phe bảo thủ phản đối, cho rằng thuế mới sẽ khiến giá hàng trực tuyến tăng mạnh, ảnh hưởng đến người tiêu dùng thu nhập thấp.

Các doanh nghiệp vận tải và đối tác hậu cần cũng bày tỏ lo ngại, cho rằng những tập đoàn Trung Quốc có thể nhanh chóng chuyển hướng giao hàng qua các nước láng giềng như Bỉ, Hà Lan hoặc Đức để tránh thuế, khiến chuỗi cung ứng tại Pháp - đặc biệt ở những sân bay, thiệt hại nặng.

Tổng công ty bưu chính Pháp La Poste cho biết hiện 20% số bưu kiện mà hãng xử lý đến từ các nền tảng thương mại Trung Quốc, tăng gấp 4 lần so với 5 năm trước.

Chính phủ Pháp thừa nhận biện pháp này có thể gây tranh cãi nếu thực hiện đơn lẻ, song cho biết EU cũng đang chuẩn bị áp dụng một loại thuế tương tự vào cuối năm 2026. Một quan chức Bộ Kinh tế khẳng định: “Chúng ta chỉ đi trước châu Âu khoảng 9 tháng”./.

Trung Quốc gia hạn quyết định hoãn áp thuế bổ sung 24% đối với hàng hóa Mỹ Ủy ban Thuế quan của Quốc vụ viện Trung Quốc nhấn mạnh việc chấm dứt một số mức thuế bổ sung giữa Trung Quốc và Mỹ giúp đem lại lợi ích cơ bản cho hai nước, đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế.