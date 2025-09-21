Philippines và Đài Loan sơ tán cư dân do siêu bão Ragasa

Ngày 21/9, Philippines và Đài Loan (Trung Quốc) đã ban hành lệnh sơ tán cư dân do lo ngại nguy cơ xảy ra lũ lụt và lở đất khi siêu bão Ragasa đang mạnh lên và chuẩn bị đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc.



Cơ quan thời tiết Philippines cho biết bão Ragasa đang "tăng cường độ nhanh chóng" và dự kiến đổ bộ vào các đảo Batanes hoặc Babuyan thưa dân cư vào chiều 23/9 (theo giờ địa phương). Bộ trưởng Nội vụ Philippines Jonvic Remulla đã chỉ thị các quan chức địa phương tiến hành di dời các gia đình ra khỏi vùng nguy hiểm.



Tại một cuộc họp báo, chuyên gia thời tiết Philippines John Grender Almario cảnh báo nguy cơ xảy ra "lũ lụt và lở đất nghiêm trọng" ở khu vực phía Bắc đảo chính Luzon. Ông cho biết siêu bão Ragasa có thể sẽ bắt đầu gây ảnh hưởng từ tối 21/9.



Trước đó, sáng 21/9, bão nhiệt đới Ragasa đã mạnh lên thành siêu bão, với tốc độ gió 185 km/h và giật lên tới 230 km/h. Theo thông báo lúc 11h giờ địa phương (10h giờ Việt Nam), bão Ragasa ở vị trí cách thành phố Tuguegarao, Cagayan 555km về phía Đông và đang di chuyển về phía Tây với tốc độ 15 km/h.



Philippines là "cửa ngõ" đầu tiên mà các cơn bão hình thành trên Thái Bình Dương đi qua hoặc đổ bộ khi di chuyển về phía Tây. Đảo quốc này hứng chịu trung bình 20 cơn bão và bão nhiệt đới mỗi năm, khiến hàng triệu người dân ở các khu vực dễ bị thiên tai rơi vào cảnh nghèo đói triền miên.



Tại Đài Loan, chính quyền thông báo gần 300 người tại huyện Hoa Liên ở phía Đông của đảo sẽ được sơ tán. Quy mô sơ tán có thể thay đổi tùy thuộc vào đường đi của cơn bão.



Cơ quan Khí tượng Đài Loan dự báo bão Ragasa sẽ đổ bộ vào vùng biển ngoài khơi Đài Loan vào 6h ngày 22/9 (giờ địa phương). Cơ quan này có kế hoạch ban hành cảnh báo bão trên đất liền vào tối 21/9.



Cùng ngày 21/9, Đài quan sát Hong Kong (Trung Quốc) cho biết thời tiết tại trung tâm tài chính này có thể sẽ xấu đi trong hai ngày 23-24/9, với gió giật cấp 10 và mực nước biển dâng cao, tương tự cơn bão Mangkhut năm 2018.



Các nhà khoa học cảnh báo rằng các cơn bão đang trở nên mạnh hơn khi thế giới ấm lên, một phần do tác động của biến đổi khí hậu do các hoạt động của con người gây ra./.

Siêu bão Ragasa chuyển hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm Dự báo, đến 7 giờ ngày 22/9, bão cách đảo Luzon khoảng 180km về phía Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 16, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.