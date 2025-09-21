Vùng gần tâm siêu bão RAGASA, gió mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17

Nhận định về bão RAGASA, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 21/9, vị trí tâm bão RAGASA ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 126,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 430km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Đến 13 giờ ngày 22/9, bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 120km về phía Bắc với sức gió mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h và có khả năng mạnh thêm.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 23/9, bão trên vùng biển phía Đông, khu vực Bắc Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h và đi vào Biển Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Đến 13 giờ ngày 24/9, bão trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 15, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ suy yếu dần.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ , Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cảnh báo do ảnh hưởng của bão, từ ngày 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đề phòng lũ quét, sạt lở ở Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và Quảng Ninh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ 14 giờ 40 phút đến 19 giờ 40 phút ngày 21/9, khu vực các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hoà và Quảng Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Mông Dương; Bình Liêu, Điền Xá, Hải Hòa, Hoành Mô, Lục Hồn, Lương Minh, An Sinh, Bình Khê, Đông Mai, Đông Triều, Hà An, Hiệp Hòa, Hoàng Quế, Hoành Bồ, Liên Hòa, Mạo Khê, Phong Cốc, Quảng Yên, Uông Bí, Vàng Danh, Yên Tử, Quảng La, Thống Nhất (tỉnh Quảng Ninh); Ba Dinh, Ba Vì, Ba Vinh, Đăk Kôi, Ia Đal, Ia Tơi, Kon Plông, Măng Bút, Măng Đen, Minh Long, Mô Rai, Sơn Kỳ, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Ya Ly (tỉnh Quảng Ngãi); Ia Grai, Ia Krái, Ia Lâu, Ia Ly, Ia Mơ, Ia Phí, Ia Pia, KDang, Kim Sơn, Kon Chiêng, Kông Bơ La, Lơ Pang, Sơn Lang, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai); Cư M’gar, Đắk Phơi, Dray Bhăng, Dur KMăl, Ea H’Leo, Ea Kiết, Ea Knuếc, Ea Ktur, Ea M’Droh, Ea Na, Ea Rốk, Hòa Phú, Hòa Sơn, Ia Lốp, Krông Ana, Krông Nô, Liên Sơn Lắk, Nam Ka (tỉnh Đắk Lắk); Anh Dũng, Bác Ái, Bác Ái Đông, Bắc Ninh Hòa, Cam An, Mỹ Sơn, Nam Cam Ranh, Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Ranh, Phước Hữu, Thuận Bắc (tỉnh Khánh Hòa).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 11 giờ đến 13 giờ ngày 21/9, khu vực các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hoà và Quảng Ninh đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Dương Huy (Quảng Ninh) 61,4mm; Pơ Ê (Quảng Ngãi) 57,6mm,Nghĩa Điền (Gia Lai) 52,8mm; Hoà Khánh (Đắk Lắk) 54mm, Măng Dai-Suối Hành (Khánh Hòa) 53,6mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

