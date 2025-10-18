Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm việc với lãnh đạo và doanh nghiệp Nga



Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn “Tuần lễ Năng lượng Nga” tại Moskva, chiều 15/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã có cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Aleksandr Novak.



Phó Thủ tướng Aleksandr Novak cảm ơn Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Đoàn đại biểu Việt Nam đã nhận lời mời và tích cực tham gia các hoạt động của diễn đàn; khẳng định Nga luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam và đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong hợp tác kinh tế - thương mại song phương vừa qua, đặc biệt là những kết quả cụ thể mà hai bên đạt được trong lĩnh vực hợp tác năng lượng - dầu khí.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm việc với lãnh đạo Novatek. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Phó Thủ tướng Aleksandr Novak nhấn mạnh Chính phủ Nga quan tâm và luôn chỉ đạo sát sao các Bộ, ngành, địa phương triển khai sớm và hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được trong khuôn khổ các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, tập trung giải quyết các tồn đọng để nâng cao hiệu quả hợp tác song phương.



Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Phó Thủ tướng Aleksandr Novak và Ban tổ chức diễn đàn về sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo dành cho đoàn Việt Nam, khẳng định quyết tâm cùng Chính phủ Nga triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác cũng như không ngừng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Nga; ghi nhận những nỗ lực chung của bộ, ngành hai nước để hợp tác song phương không ngừng được mở rộng và củng cố, đặc biệt trên lĩnh vực bảo đảm an ninh năng lượng với nhiều dự án cụ thể đang được thúc đẩy triển khai.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và bà con Việt kiều. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Hai bên thống nhất đánh giá thời gian qua Chính phủ và các cơ quan, bộ, ngành hai nước đã nỗ lực triển khai mạnh mẽ các thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm; nhiều hồ sơ, dự án đã được triển khai, một số vấn đề tồn đọng đang được tiếp tục xử lý tích cực, góp phần đưa quan hệ hợp tác song phương tiến vào giai đoạn hợp tác mới ngày càng hiệu quả, thực chất và tin cậy.

Trao đổi về lĩnh vực năng lượng, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, đẩy nhanh công tác chuẩn bị để triển khai hiệu quả các Nghị định thư và Hiệp định về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí ký tháng 5 và có hiệu lực tháng 10 năm nay; nghiên cứu mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như điện gió, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và cung cấp dịch vụ, xây dựng hạ tầng, kho vận về năng lượng, dầu khí.

Cũng trong thời gian thăm Nga và tham dự Diễn đàn, ngày 15 - 16/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu của Nga hoạt động trong lĩnh vực năng lượng - dầu khí như công ty dầu khí Zarubezhneft, công ty khai thác khí đốt tự nhiên Novatek và tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom.



Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng đánh giá cao mong muốn và nỗ lực của các tập đoàn trong tìm kiếm cơ hội và thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể với Việt Nam; khẳng định Chính phủ Việt Nam quan tâm, ủng hộ các doanh nghiệp hai nước chủ động trao đổi trực tiếp, ký kết và triển khai các hợp đồng, dự án hợp tác phù hợp với luật pháp hai nước và luật pháp quốc tế, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa hai bên, tạo lập những biểu tượng mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga trong nhiều thập kỷ tới.



Lãnh đạo các tập đoàn Nga bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ trong triển khai các thỏa thuận cấp cao đạt được; khẳng định coi Việt Nam là thị trường rất tiềm năng và mong muốn có thêm nhiều cơ hội để mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp cam kết sẽ cùng các đối tác Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận cũng như cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí, điện hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình, bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ mục tiêu phát triển của Việt Nam và khuôn khổ quan hệ nồng ấm, tin cậy giữa hai nước.

Nhân dịp tham dự Diễn đàn "Tuần lễ Năng lượng Nga," chiều 14/10 theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đến thăm, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.



Sau khi nghe Đại sứ Đặng Minh Khôi báo cáo về những bước tiến tích cực trong quan hệ Việt Nam - Nga, đặc biệt là sau chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm hồi tháng 5 với tin cậy chính trị được tăng cường, hợp tác kinh tế - thương mại thực chất và hiệu quả hơn, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh đất nước đang chuẩn bị kỹ lưỡng hành trang để bước vào kỷ nguyên mới, trong đó Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã và sẽ tiếp tục ban hành các nghị quyết nhằm tạo đột phá phát triển trong các lĩnh vực then chốt như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; xây dựng, hoàn thiện thể chế; phát triển kinh tế tư nhân; bảo đảm an ninh năng lượng; phát triển giáo dục và đào tạo…



Nhân dịp này, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga vì đã có thành tích xuất sắc trong việc củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga năm 2024./.

