Chiều 14/11, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN).

Báo cáo của PVN cho biết, thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cùng với ý thức trách nhiệm là Tập đoàn kinh tế trụ cột với sứ mệnh bảo đảm "5 an" của đất nước (bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội), PVN đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của PVN có bước phát triển vượt trội với kết quả tăng trưởng cao, xác lập kỷ lục mới, vượt xa các mục tiêu Chính phủ giao tại Đề án cơ cấu lại PVN.

Cụ thể, tổng tài sản năm 2025 của PVN đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 247 nghìn tỷ đồng (tương đương 29%) so với đầu kỳ năm 2020. Tổng doanh thu toàn PVN năm 2025 ước đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 87% so với đầu kỳ 2020; giai đoạn 2020-2025 tăng 49% so với giai đoạn 2015-2020, tương đương 9-10% GDP cả nước.

Nộp ngân sách nhà nước toàn PVN năm 2025 tăng 93% so với đầu kỳ 2020, giai đoạn 2020-2025 tăng 37% so với giai đoạn trước; trung bình mỗi năm nộp ngân sách trên 160 nghìn tỷ đồng, chiếm 8-9% thu ngân sách nhà nước.

PVN cũng báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện các nhiệm vụ Đề án cơ cấu lại PVN đối với các đơn vị thành viên; các nội dung liên quan tới tình hình thực hiện thoái toàn bộ vốn góp tại một số doanh nghiệp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp tái cơ cấu Tập đoàn PVN. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Báo cáo của PVN khẳng định, sau hơn 2 năm thực hiện Đề án cơ cấu lại theo Quyết định 1243/QĐ-TTg, PVN đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, PVN kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kết thúc Quyết định này tại thời điểm 31/12/2025.

Căn cứ vào thẩm quyền quy định tại Luật số 68/2025/QH15 (Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp) và Nghị định hướng dẫn Luật số 68, PVN sẽ chủ động chuyển các nhiệm vụ đang thực hiện dở dang do thiếu quy định và chủ động quyết định công tác cơ cấu lại PVN giai đoạn tiếp theo phù hợp với chiến lược phát triển của PVN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, PVN kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các Nghị định hướng dẫn Luật số 68 để PVN và các đơn vị liên quan có cơ sở thực hiện.

Đối với Nghị định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đặc thù của PVN, Tập đoàn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 481, ngày 13/9/2025, chỉ đạo của Bộ Tài chính, PVN đã hoàn thành báo cáo (kèm theo dự thảo Nghị định) trình Bộ Tài chính; hiện Bộ Tài chính đang xem xét, hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính... đánh giá cao các kết quả PVN đã đạt được, bày tỏ thống nhất cao với báo cáo của PVN; khẳng định sự đóng góp rất quan trọng của PVN đối với nền kinh tế đất nước, cũng như đóng góp vào ngân sách nhà nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, bảo đảm an sinh xã hội. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư nước ngoài của PVN cũng được thực hiện thành công.

Trong số các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, PVN là "ứng viên" trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam lọt vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới (theo xếp hạng của Global Fortune).

Trên cơ sở đó, đại diện các bộ, ngành cũng cho ý kiến cụ thể đối với việc thực hiện sắp xếp, thoái vốn tại một số doanh nghiệp cụ thể của PVN và các vướng mắc cần xử lý, tháo gỡ trong thời gian tới.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các bộ ngành, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN - tập đoàn hàng đầu của đất nước; sau hơn 2 năm nỗ lực triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu theo Quyết định 1243 của Thủ tướng Chính phủ đến nay cơ bản PVN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng cho ý kiến xử lý đối với một số nội dung cụ thể PVN đã kiến nghị và đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp đã có ý kiến (liên quan đến PVE, PAP, Pvcombank…). Thời gian tới, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Tập đoàn PVN tiếp tục thực hiện triệt để các nhiệm vụ Đề án tái cơ cấu đã đề ra.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc mong muốn PVN tập trung xây dựng ngay và triển khai hiệu quả chiến lược phát triển tập đoàn trong kỷ nguyên mới.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, với tầm vóc, năng lực của mình, bên cạnh việc giữ vững vị thế trong lĩnh vực truyền thống (xăng, dầu), PVN sẽ "tiến quân" vào lĩnh vực tiềm năng như: Chuyển dịch năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, phát triển các cụm năng lượng quốc gia; truyền tải điện, lưới điện thông minh; phát triển công nghiệp gắn với dịch vụ logistics; công nghiệp hỗ trợ, đất hiếm, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động đầu tư ra nước ngoài…

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Phó Thủ tướng gợi mở, PVN cần tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động thu hút, sử dụng nguồn nhân lực tinh hoa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao; quản trị, điều hành hiệu quả…; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đột phá, vươn lên phát triển bền vững, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước./.

