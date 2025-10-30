Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra việc ứng phó, khắc phục mưa lũ ở Quảng Ngãi

Ngày 30/10, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đã kiểm tra thực tế tình hình ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại hai xã miền núi Thanh Bồng và Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn công tác đã kiểm tra tình trạng sạt lở gây ách tắc giao thông tại tuyến đường Trà Lâm-Trà Hiệp, xã Thanh Bồng.

Thông tin tới Đoàn công tác, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Thanh Bồng cho biết, trên tuyến hiện có 4 điểm sạt lở nghiêm trọng, với tổng khối lượng hơn 20.000 mét khối đất, đá.

Có khoảng 200 hộ dân với khoảng 800 nhân khẩu bị cô lập. Hiện, địa phương đang tích cực triển khai công tác khắc phục, mở đường để người và phương tiện di chuyển qua lại tạm thời.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng động viên các hộ dân được sơ tán, di dời về ở tập trung tại trường mẫu giáo số 1 Hương Trà, xã Tây Trà Bồng. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Sau khi nghe địa phương báo cáo tình hình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của xã Thanh Bồng trong việc chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của mưa lũ; đồng thời chia sẻ với những thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn xã.

Phó Thủ tướng chỉ đạo ngành chức năng của tỉnh cần phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ khắc phục các vị trí sạt lở, sớm thông tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân lưu thông an toàn, ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên 62 hộ dân với 238 nhân khẩu thôn Trà Linh được sơ tán về ở tập trung tại trường mẫu giáo số 1 Hương Trà, xã Tây Trà Bồng. Tại đây, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của xã Tây Trà Bồng khi tiến hành sơ tán, di dời dân kịp thời, không để xảy ra thiệt hại về người, nhất là ở những khu vực có nguy cơ sạt lở núi cao.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà cho các hộ dân xã Tây Trà Bồng. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị, xã phải đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân khi tạm trú tại trường học, không để ai bị đói. Về lâu dài, xã cần khảo sát, quy hoạch ngay các khu tái định cư, chuyển người dân về sinh sống; cung cấp cây giống để người dân khôi phục lại hoạt động sản xuất…

Báo cáo từ Ủy ban Nhân dân xã Tây Trà Bồng cho biết, qua thống kê, tuyến Tỉnh lộ 622B đoạn qua thôn Trà Linh có tổng cộng 14 điểm sạt lở lớn, nhỏ; trong đó có 11 điểm đã xử lý tạm thời. Địa phương còn ghi nhận 7 điểm sạt lở trên Tỉnh lộ 626, đoạn qua thôn Vàng; trong đó có 3 điểm gây tắc đường.

Riêng tại các tuyến đường do xã quản lý xuất hiện 48 điểm sạt lở lớn; trong đó có 19 điểm gây tắc đường. Có 7 ngôi nhà bị sạt lở, hư hỏng nặng. Xã cũng đã sơ tán, di dời tổng cộng 185 hộ dân với 696 nhân khẩu vùng có nguy cơ sạt lở núi cao đến nơi tránh trú an toàn.

Dịp này, Đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai xã Thanh Bồng và Tây Trà Bồng./.

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ ở Quảng Ngãi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng vũ trang khẩn trương huy động thêm phương tiện khắc phục điểm sạt lở, đảm bảo lưu thông được trong ngày 31/10.