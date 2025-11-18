Phó Thủ tướng: Nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã là 'then chốt của then chốt'

Ngày 18/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác kiểm tra thực tế tại phường Hải Châu và làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao công tác tổ chức và vận hành bộ máy của thành phố Đà Nẵng từ ngày 1/7 đến nay. Cả hệ thống từ chính quyền thành phố đến cấp xã đều đồng bộ, liên thông và ổn định.

Đặc biệt trong đợt thiên tai, mưa lũ từ cuối tháng 10 đến nay, chính quyền địa phương 2 cấp tại thành phố Đà Nẵng dù phải tập trung khắc phục thiệt hại nặng nề nhưng vẫn ổn định được an sinh xã hội và đảm bảo đời sống cho người dân.

Trong 10 tháng của năm 2025, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đà Nẵng đã nỗ lực vượt bậc để đạt được các kết quả đã đặt ra từ đầu năm, cả trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội cũng như đảm bảo an ninh-quốc phòng…

Đặt ra một số nhiệm vụ cụ thể mà thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu thành phố tập trung cao trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, coi đây là nhiệm vụ "then chốt của then chốt." Thành phố cần rà soát, đánh giá lại, cơ cấu lại và tập trung các biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ này, không để tiếp tục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ.

"Các cán bộ không nên có khái niệm là từ cấp tỉnh xuống cấp cơ sở nữa, cần nghĩ rằng ở đâu cũng là công việc, ở đâu cũng phải cống hiến, đó chính là danh dự của người cán bộ. Khi chúng ta xóa nhòa được ranh giới giữa cán bộ cấp tỉnh và cấp cơ sở thì chính quyền địa phương 2 cấp mới có thể vận hành trơn tru, thành công," Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu trên cơ sở nghị định của Chính phủ, thành phố Đà Nẵng cần khẩn trương tổ chức, rà soát, hoàn thiện về tổ chức bộ máy của đơn vị hành chính cấp xã.

Chính phủ sẽ quy định một khung về tổng bình quân số phòng trên địa bàn cấp xã. Còn thành phố cần linh hoạt trong thực tiễn, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị hành chính cấp xã, cần xác định có xã cần 5 phòng nhưng có xã chỉ cần 4 phòng là đủ. Làm sao để bộ máy hành chính cấp xã vừa nâng cao khả năng phục vụ nhân dân, vừa kiến tạo phát triển, đẩy mạnh quản trị địa phương… Việc phân cấp, phân quyền cũng phải đi liền với phân bổ nguồn lực. Không để tình trạng giao nhiệm vụ rất nhiều nhưng không đủ nguồn lực để thực hiện...

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác vận hành Trung tâm Hành chính công phường Hải Châu. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết thời gian qua, địa phương đã chịu thiệt hại rất nặng bởi thiên tai. Đây cũng là một phép thử cho việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trong hoàn cảnh ứng phó khẩn cấp. Chính quyền từ thành phố đến xã, phường đã nỗ lực vượt qua khó khăn, quán triệt vận dụng rất nghiêm túc nhưng cũng rất linh hoạt trong việc tổ chức "4 tại chỗ," ứng phó mưa lũ, sạt lở, qua đó đã rút được nhiều kinh nghiệm về phối hợp, tổ chức, thực hiện để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tốt hơn trong tương lai.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục tăng cường cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh đi cơ sở, góp phần tăng cường nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; đồng thời tiếp tục triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Ủy ban Nhân dân các xã, phường trong bối cảnh tình hình mới…

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, thành phố Đà Nẵng có 94 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 70 xã, 23 phường và 1 đặc khu); số lượng thôn, tổ dân phố thuộc thành phố Đà Nẵng (cũ) và tỉnh Quảng Nam (cũ) được giữ nguyên trạng.

Thành phố Đà Nẵng có tổng số cán bộ, công chức, viên chức được giao là 53.314 chỉ tiêu; 1.335 chỉ tiêu người hoạt động không chuyên trách cấp xã; 1.764 chỉ tiêu hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố; 279 biên chế của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường./.

