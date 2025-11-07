Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13

Ngày 7/11, ngay sau khi bão số 13 (Kalmaegi) tan, tại Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì buổi làm việc trực tiếp và trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa cùng đại diện các bộ, ngành, lực lượng liên quan về tình hình thiệt hại, công tác cứu nạn - cứu trợ và khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Theo báo cáo của các địa phương, nhờ chủ động triển khai phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ), các địa phương đã hạn chế được thiệt hại về người và tài sản.

Trong và sau bão, lực lượng chức năng đã cứu được hơn 200 người, khẩn trương giải phóng mặt bằng, đảm bảo giao thông thông suốt và cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Đến thời điểm hiện tại, bão số 13 đã làm 2 người chết, 43 ngôi nhà bị sập, hơn 3.000 nhà bị tốc mái, 93.000 hộ dân phải di dời tránh bão; mất điện diện rộng tại nhiều khu vực. Tổng thiệt hại ước tính trên 5.000 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Riêng tại Gia Lai, bão số 13 đã làm 1 người chết, 2 người bị thương, không có người mất tích. Toàn tỉnh có 43 nhà bị sập, 2.282 nhà tốc mái, 1 nhà bị cháy do chập điện, 4 tàu cá bị sóng đánh chìm, 16 trụ điện gãy đổ, nhiều tuyến đường bị sạt lở, chia cắt giao thông.

Nhờ triển khai tốt công tác ứng phó, cứu nạn, khắc phục hậu quả nên đến sáng 7/11, các hoạt động tại Quy Nhơn và nhiều địa phương ở Gia Lai đã trở lại bình thường, thể hiện ý thức phòng, chống bão rất tốt của người dân.

Ngành điện đã huy động gần 1.000 cán bộ, công nhân cùng trang thiết bị, vật tư, máy móc khẩn trương khắc phục sự cố, phấn đấu khôi phục hoàn toàn lưới điện trong thời gian sớm nhất để cấp điện trở lại phục vụ người dân sản xuất và sinh hoạt.

Bộ Công Thương báo cáo tình hình an toàn các công trình thủy điện, trong đó đập thủy điện La Hiêng 2 trên sông Kỳ Lộ có nguy cơ mất an toàn. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu nếu không bảo đảm khắc phục kịp thời, phải tạm dừng hoạt động công trình này để tránh nguy cơ sự cố gây thiệt hại lớn hơn.

Đại diện Bộ Xây dựng báo cáo Phó Thủ tướng thông tin liên quan đến sự cố tàu hàng mắc cạn trên vùng biển Quảng Ngãi. Để tránh nguy cơ tàu bị chìm gây tràn dầu và ô nhiễm môi trường, Bộ sẽ tổ chức lai dắt tàu ra khỏi khu vực mắc cạn. Ngoài ra, hệ thống đường sắt và đường bộ nhiều nơi bị gián đoạn, ách tắc giao thông, các lực lượng đang khẩn trương khắc phục.

Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định quân đội luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ Công an đã huy động lực lượng cùng các địa phương đảm bảo giao thông thông suốt.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, bão số 13 là cơn bão mạnh nhưng nhờ dự báo kịp thời, sát thực tế và chỉ đạo điều hành quyết liệt, đúng hướng, nên thiệt hại được hạn chế ở mức thấp nhất.

Các địa phương đã chủ động phòng chống, đưa ra nhiều kịch bản, phương án hợp lý, di dân phù hợp, tổ chức cấm biển nghiêm túc và đặc biệt thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ,” nhờ đó Việt Nam là một trong những nước chịu thiệt hại thấp nhất trong khu vực.

Để sớm ổn định lại cuộc sống sau thiên tai, chính quyền, các sở, ban ngành lực lượng liên quan cần sớm tổ chức khắc phục hệ thống điện, đường tại các địa phương bị thiệt hại. Lực lượng quân đội tập trung tìm kiếm người bị mất tích.

Các địa phương sớm có phương án xây nhà cho những hộ dân bị sập nhà hoàn toàn, sửa chữa, khắc phục nhà bị tốc mái. Đối với các hộ dân có người chết và mất tích, chính quyền địa phương nhanh chóng đến thăm hỏi và hỗ trợ.

Chính phủ sẽ cân đối ngân sách, hỗ trợ các tỉnh tùy vào thực tế. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục đánh giá về tình hình cuộc sống của người dân để có những điều chỉnh hợp lý, tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai./.

