Phó Tổng thống El Salvador đề cao tính nhân văn của cách mạng Việt Nam

Phó Tổng thống El Salvador Félix Ulloa nhìn nhận Cách mạng tháng Tám 1945 của Việt Nam không chỉ là sự kiện lịch sử nổi bật trong thế kỷ XX, mà còn là biểu tượng toàn cầu của sức mạnh đoàn kết dân tộc và tinh thần tự lực tự cường.

Theo ông, thắng lợi của cuộc cách mạng xuất phát từ khả năng huy động sức mạnh toàn dân, từ tinh thần đoàn kết không thể lay chuyển cùng sự sáng tạo trong phương thức đấu tranh để biến nghịch cảnh thành cơ hội.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh nhân 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Phó Tổng thống El Salvador Félix Ulloa mở đầu câu chuyện bằng lời chia sẻ ấm áp và chân thành: “Thật vinh dự cho tôi khi được bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc cá nhân trong ngày trọng đại của nhân dân Việt Nam yêu quý.”

Nhắc lại thời khắc mùa Thu năm 1945 - dấu mốc đã làm thay đổi vận mệnh của dân tộc Việt Nam, Phó Tổng thống El Salvador nhấn mạnh sự kiện đó không chỉ đánh dấu sự ra đời của một quốc gia độc lập đầu tiên ở Đông Nam Á mà còn là ngọn lửa thắp sáng ý chí và niềm tin của các dân tộc khác trong cùng thời kỳ đang phải đấu tranh giành tự do trên khắp châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Đặc biệt, Phó Tổng thống Ulloa khẳng định, với người dân El Salvador và người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - “Bác Hồ kính yêu” - mãi là biểu tượng bất diệt của niềm tin, ý chí và nghị lực. Chính tinh thần ấy truyền cảm hứng cho hàng triệu người Việt Nam vượt qua đói khát, bom đạn và biến nghịch cảnh thành sức mạnh để giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến.

Từ trang sử vàng của mùa Thu cách mạng ấy, Phó Tổng thống El Salvador đề cao tinh thần độc lập, tự cường của con người Việt Nam. Ông gọi đó là “tinh thần Điện Biên Phủ” - sức mạnh đã làm nên chiến thắng trước thực dân Pháp và sau đó tiếp nối bằng bản lĩnh kiên cường trong kháng chiến chống Mỹ.

Ông Ulloa cũng bày tỏ: “Điều làm tôi khâm phục là người Việt Nam luôn chủ động tìm giải pháp cho hiện tại, thay vì trách cứ quá khứ hay đổ lỗi cho người khác. Đó là một cách hành xử mang đầy tính nhân văn.” Ngay cả trong những năm tháng dài bị bao vây, cấm vận, Việt Nam vẫn kiên trì dựa vào sức mạnh lòng dân, biến thách thức thành cơ hội, rồi bước đi vững vàng trên con đường Đổi Mới năm 1986 để tiếp đó hội nhập ngày càng sâu rộng trên trường quốc tế.

Theo ông Ulloa, đây cũng là những gì El Salvador từng phải trải qua trong quá khứ đau thương của mình, thời điểm xảy ra các cuộc nội chiến triền miên trong những năm 80 của thế kỷ trước đã tàn phá và làm kiệt quệ mọi nguồn lực đất nước.

Nhưng, như Tổng thống El Salvador Nayib Bukele từng nói, giờ đây El Salvador đã được tái sinh, được trở lại với chính mình sau những nỗ lực không mệt mỏi của chính phủ và người dân trong công cuộc xây dựng và tái thiết đất nước.

Trong suốt quá trình đó, tấm gương về sự kiên cường vươn lên của Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng, là động lực cho nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân El Salvador.

Nhắc lại chặng đường ngoại giao, Phó Tổng thống El Salvador không quên ngày 16/1/2010 - thời khắc Việt Nam và El Salvador chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Khi ấy, Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - đã khẳng định Việt Nam và El Salvador tuy xa cách về địa lý nhưng gần gũi về tình cảm. Nhân dân Việt Nam mãi biết ơn sự ủng hộ của nhân dân El Salvador trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển hôm nay.

Ở góc nhìn quốc tế, Phó Tổng thống El Salvador đánh giá Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò và vị thế của mình trên trường quốc tế.

Ông điểm lại hình ảnh những “sứ giả hòa bình” mang cờ đỏ sao vàng trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, những cam kết đầy trách nhiệm tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), hay sự hiện diện chủ động trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Ông khẳng định Việt Nam không chỉ tham gia mà đang góp phần định hình luật chơi toàn cầu bằng một chính sách đối ngoại kiên định song cũng rất linh hoạt.

Ông Ulloa nhắc lại dấu ấn Việt Nam để lại trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, cũng như vai trò dẫn dắt Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2020 giữa đại dịch COVID-19.

“Việt Nam đã chứng minh mình là một quốc gia có uy tín, biết dung hòa lợi ích giữa các nước lớn, đồng thời là tiếng nói chân thành của các quốc gia đang phát triển,” ông khẳng định.

Kết thúc cuộc phỏng vấn, phóng viên TTXVN mang theo dư âm của một cuộc trò chuyện không chỉ mang nội dung chính trị, mà còn chan chứa tình người. Từ nửa vòng Trái đất xa xôi, El Salvador vẫn hướng ánh mắt trìu mến về Việt Nam - đất nước đã đi từ tro tàn chiến tranh để vươn lên mạnh mẽ, trở thành biểu tượng cho khát vọng tự do và phát triển của nhân loại.

Đúng như ông Ulloa đã nói, Việt Nam hôm nay không chỉ là một quốc gia độc lập mà đã trở thành ngọn lửa truyền cảm hứng bất diệt - ngọn lửa của ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên - vì một thế giới công bằng, nhân văn và tươi sáng hơn./.

Những quyết sách lớn giúp Việt Nam đổi mới và hội nhập sau 80 năm Nền kinh tế quốc gia luôn thể hiện sức sống bền bỉ, thích ứng với từng giai đoạn lịch sử, để hôm nay bước vào kỷ nguyên số với khát vọng rút ngắn khoảng cách phát triển và vươn lên mạnh mẽ.