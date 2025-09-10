Phố Wall lập đỉnh mới trước khả năng Fed sớm hạ lãi suất

Ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt chốt phiên ở mức cao kỷ lục hôm 9/9, nhờ đà tăng của cổ phiếu UnitedHealth và số liệu việc làm được điều chỉnh giảm, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

S&P 500, Nasdaq và Dow Jones đều đóng cửa ở mức đỉnh mới, tiếp nối đà tăng từ đầu năm nay nhờ kỳ vọng về chi phí vay thấp hơn và sự hứng khởi liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI).

Chốt phiên, S&P 500 tăng 0,27% lên 6.512,61 điểm, vượt kỷ lục vừa ghi nhận phiên trước đó. Chỉ số Nasdaq cộng 0,37% lên 21.879,49 điểm, ghi nhận mức đỉnh lịch sử thứ hai liên tiếp. Chỉ số Dow Jones tăng 0,43% lên 45.711,34 điểm, cao hơn mức kỷ lục ghi nhận ngày 28/8.

Chính phủ Mỹ cho biết nền kinh tế có thể đã tạo ra ít hơn 911.000 việc làm trong 12 tháng tính đến tháng 3/2025 so với ước tính trước đó, cho thấy tăng trưởng việc làm đã chững lại ngay cả trước khi Tổng thống Donald Trump áp thuế toàn cầu.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đã đặt cược gần như hoàn toàn vào khả năng Fed cắt giảm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tuần tới, trong khi gần 10% khả năng dự đoán Fed cắt giảm mạnh hơn, tới 0,50 điểm phần trăm.

Các số liệu việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tháng Bảy và Tám cũng phản ánh sự suy yếu của thị trường lao động.

Cổ phiếu UnitedHealth bật tăng sau khi hãng cho biết số người đăng ký bảo hiểm Medicare xếp hạng cao dự kiến đúng như kế hoạch, đồng nghĩa công ty có thể nhận thêm các khoản chi trả từ chính phủ.

Cổ phiếu JPMorgan Chase tăng 1,7% nhờ dự báo doanh thu ngân hàng đầu tư quý 3tăng ở mức hai chữ số, còn mảng thị trường có thể tăng trưởng ở mức gần 20%.

Trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, có 8 nhóm tăng điểm, dẫn đầu là dịch vụ truyền thông (+1,64%) và tiện ích (+0,71%). Từ đầu năm, S&P 500 đã tăng khoảng 11%, trong khi Nasdaq tiến 13%.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Apple mất 1,5% sau khi công ty giới thiệu loạt iPhone mới nhưng không tạo được hứng khởi với nhà đầu tư. Broadcom giảm 2,6% sau chuỗi 5 phiên tăng trước đó.

Giới đầu tư sẽ chú ý tới báo cáo lạm phát sản xuất, dự kiến được công bố ngày 10/9 và dữ liệu giá tiêu dùng vào ngày 11/9 để đánh giá tác động từ chính sách thuế của ông Trump, đồng thời cân nhắc liệu Fed có thể phải hạ lãi suất mạnh tay hơn không.

Tại thị trường trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 9/9, chỉ số VN-Index tăng 12,79 điểm (0,79%) lên 1.637,32 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 3,25 điểm (1,20%) lên 274,82 điểm./.

