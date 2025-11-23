Quân đội và doanh nghiệp hối hả đưa hàng cứu trợ vào các khu vực bị lũ chia cắt ở miền Trung

Trực thăng Mi-17 của Sư đoàn 372 liên tục bay vào các khu vực bị chia cắt ở Đắk Lắk sáng 23/11, vận chuyển hàng thiết yếu giúp người dân ứng phó mưa lũ.

Sáng 23/11, trực thăng Mi-17 của Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 cất cánh từ sân bay Phù Cát thực hiện hai chuyến bay liên tiếp, vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm đến các khu vực Tuy An Đông, Tuy An Tây và Sân vận động Long Thăng (Đắk Lắk) đang bị mưa lũ cô lập.

Ngay sau mỗi chuyến bay, lực lượng phi công và tổ bay khẩn trương làm công tác chuẩn bị để tiếp tục nhiệm vụ, trong bối cảnh nhiều khu dân cư tại Gia Lai, Đắk Lắk vẫn còn chia cắt, nước dâng nhanh.

Tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, Tập đoàn Hoa Sen cũng triển khai cứu trợ xuyên đêm. Từ đêm 21/11, các chuyến xe chở lương thực, nước uống được đưa tới từng địa bàn, phối hợp với lực lượng chức năng phân bổ hàng đến các cụm dân cư bị cô lập, kịp thời hỗ trợ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn./.,