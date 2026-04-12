Quản trị bằng văn hóa: 'Hệ điều hành' đưa SHB bứt phá trong kỷ nguyên mới

Trên nền tảng ba thập kỷ đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, Ngân hàng SHB đang bước vào một giai đoạn mới trong hành trình kiến tạo bản sắc. Văn hóa được định vị như một nguồn lực nội sinh quan trọng, đồng thời là hệ điều tiết cho mọi hoạt động quản trị hướng tới sự thịnh vượng bền vững.

Những cổ đông tại SHB vừa chứng kiến một năm thành công nhất trong lịch sử khi nhà băng báo lãi trước thuế hơn 15.000 tỷ đồng - mức cao nhất mọi thời đại. Tổng tài sản của nhà băng cũng tiến sát mốc 1 triệu tỷ đồng, vững vàng trong nhóm 5 ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu.

Thành quả của SHB đến từ một chiến lược kinh doanh bài bản, đi kèm với một “hệ điều hành” khác biệt mang tên văn hóa. Văn hóa được xác lập như một năng lực thực thi cốt lõi, giúp tổ chức duy trì tốc độ, giữ đúng định hướng và tạo dư địa phát triển dài hạn.

Vững vàng trên bốn trụ cột chiến lược gồm cải thiện cơ chế, chính sách và quy trình để nâng cao hiệu suất, phát huy vai trò con người thúc đẩy đổi mới, lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm nâng cao trải nghiệm dịch vụ, cùng hiện đại hóa công nghệ và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng, SHB lựa chọn văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng xuyên suốt cho quá trình chuyển đổi sang một tổ chức kiến tạo giá trị.

Những kết quả đạt được trong hai năm gần đây cũng phản ánh rõ quá trình hình thành và củng cố chuẩn mực văn hóa, giúp năng lực thực thi lan tỏa vào toàn bộ hoạt động.

Biểu tượng Vòng tròn Đồng Tâm được xem như bản đồ văn hóa, kết nối bộ giá trị cốt lõi với chuẩn mực hành vi và quy tắc ứng xử. Trung tâm của vòng tròn là sáu giá trị Tâm, Tin, Tín, Tri, Trí và Tầm. Trong đó, chữ Tâm giữ vai trò hạt nhân, định hình phẩm cách và cách hành xử của mỗi cá nhân. Triết lý “khởi nguồn từ tâm” giúp định hướng tư duy và hành động dựa trên sự tử tế và tinh thần phụng sự.

“Người SHB lấy mục tiêu mang lại sự thịnh vượng cho khách hàng, đối tác, nâng cao đời sống cho người dân và đóng góp vào sự phát triển giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng của dân tộc làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động,” ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch SHB chia sẻ.

Chữ Tâm ấy được thể hiện rõ trong cách ngân hàng đồng hành cùng khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn, thông qua các giải pháp tín dụng kịp thời để doanh nghiệp ổn định hoạt động và phát triển dài hạn hay trong chính sách nhân sự thông qua các hỗ trợ thiết thực được dành cho cán bộ nhân viên trong những thời điểm khó khăn, giúp họ yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài.

Sau khi anh C.T.T, một nhân sự làm việc tại chi nhánh ở Hưng Yên qua đời, gia đình anh phải đối diện áp lực tài chính với khoản vay còn lại cùng chi phí sinh hoạt và nuôi dạy hai con nhỏ. Trước hoàn cảnh đó, đại diện SHB đã trực tiếp thăm hỏi, đồng thời phối hợp cùng công đoàn và đơn vị triển khai các hỗ trợ tài chính kịp thời, giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Bác Nguyễn Hoài Hưng (Hà Nội) bày tỏ sự an tâm và tự hào khi cả con trai và con dâu của bác đều đang làm việc tại ngân hàng SHB. Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, gia đình bác lại được tiếp đón các cán bộ của ngân hàng đến thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết.

“Điều đó xuất phát từ cái tâm của SHB, tâm của lãnh đạo và tâm của từng cán bộ công nhân viên. Tôi rất mừng vì các con tôi được làm việc và cống hiến ở đây,” bác Hưng chia sẻ.

Chữ Tâm ấy còn là cách trái tim SHB hòa nhịp cùng những bước thăng trầm của đất nước, từ những giai đoạn khó khăn đến các bước chuyển quan trọng trong hành trình tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp địa phương, triển khai các chương trình an sinh, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cộng đồng trong thiên tai, dịch bệnh. Triết lý kinh doanh của SHB cũng xuất phát từ chữ Tâm, xây dựng những quyết định bền vững, phục vụ khách hàng và cộng đồng, biến giá trị tinh thần thành hành động thiết thực trong từng giao dịch và chiến lược phát triển.

Không dừng lại ở mỹ từ và những lời hô hào văn hóa, 6 chữ T được SHB chưng cất thành 18 chuẩn hành vi và cụ thể hóa một cách tỉ mỉ thành 48 quy tắc ứng xử, gắn chặt với 8 môi trường tương tác thực tế.

Nhờ đó, mọi quyết định từ hội sở sầm uất đến những chi nhánh xa xôi hẻo lánh đều được soi chiếu qua một lăng kính chung, xóa nhòa hoàn toàn khoảng cách địa lý và sự khác biệt vùng miền để rồi hợp nhất hàng vạn cá nhân thành một khối sức mạnh vô song.

Nhận thức rằng văn hóa không thể xây dựng từ những phong trào ngắn hạn “sớm nở tối tàn,” SHB đã triển khai hệ sinh thái quản trị văn hóa thực chất, đưa văn hóa từ nhận thức sang hành động trong giai đoạn 2026-2027.

Trong đó, SHBiLOVE là cam kết đưa giá trị văn hóa vào công việc hằng ngày, biến văn hóa thành hành vi tự nhiên trong giao tiếp, xử lý công việc và phục vụ khách hàng. SHBiLOVE dẫn dắt nhân viên chủ động lắng nghe, thấu hiểu và hỗ trợ vượt yêu cầu, đồng thời thúc đẩy gắn kết nội bộ, nâng cao trách nhiệm, giảm rủi ro và tăng hiệu quả.

SHB cũng đặt khách hàng làm trung tâm trong thiết kế sản phẩm và chiến lược, ưu tiên giải pháp phù hợp, ổn định, minh bạch, bền vững; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, góp phần xây dựng cộng đồng và mạng lưới đối tác tin cậy. Người SHB coi chữ “Love” trong SHBiLOVE là cam kết hành xử có trách nhiệm với khách hàng, nhân viên, cổ đông và xã hội, hướng tới văn hóa kinh doanh nhân văn, hiệu quả và bền vững.

Trong giai đoạn mới, các đại sứ văn hóa SHBiLOVE được lựa chọn và đào tạo qua hành trình Khởi nguồn Hạnh phúc, Kiến tạo Hạnh phúc và Lan tỏa Hạnh phúc, trở thành những người tiên phong truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị 6T và kiến tạo “Ngân hàng hạnh phúc.” Họ là những tấm gương sống tử tế, sáng tạo và gắn kết, đồng hành cùng cộng đồng nội bộ và khách hàng.

Ngân hàng hạnh phúc với SHB rộng hơn là sự lan tỏa đồng hành cùng xã hội thông qua các hoạt động an sinh, hỗ trợ người yếu thế, cùng người dân vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất thời dịch COVID-19, khi cơn bão Yagi đi qua hay thiên tai ập đến… và tích cực hưởng ứng các chương trình của Đảng và Nhà nước về xây nhà, xây trường trên toàn quốc.

SHB đã triển khai một hệ sinh thái các công cụ quản trị văn hóa thực chất và sâu rộng với việc đẩy mạnh đưa văn hóa từ nhận thức sang hành động.

Một bước tiến khác trong phương pháp quản trị hiện đại của SHB là The Mirror (Cái gương). Phương pháp này sử dụng bộ tình huống văn hóa tái hiện những hành vi điển hình trong thực tiễn. Qua đó, nhân viên tự soi chiếu, tự nhận thức và tự điều chỉnh hành vi của mình theo chuẩn mực 6T.

The Mirror được triển khai qua một quy trình chặt chẽ nhưng linh hoạt, bắt đầu từ việc thu thập các tình huống điển hình từ khảo sát lãnh đạo và quản lý, đồng thời ghi nhận những tình huống cần điều chỉnh trong vận hành, kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Các tình huống này được phân tích dưới góc nhìn văn hóa và hành vi, ưu tiên những ví dụ phổ biến, dễ nhận diện và tạo điều kiện cho nhân viên tự soi, tự nhận ra vấn đề.

Nội dung được biên tập ngắn gọn, trực quan, kết hợp hình ảnh Mascot đồng hành để minh họa, giúp mỗi cá nhân vừa học vừa cảm nhận được giá trị của văn hóa trong hành động hàng ngày.

Với những nỗ lực đó, hệ giá trị 6T trở thành một phần cách làm việc, cách ra quyết định và cách lãnh đạo đội ngũ. Văn hóa được lồng ghép vào các tình huống vận hành, được dẫn dắt bởi lãnh đạo các cấp, đội ngũ đại sứ văn hóa và được nuôi dưỡng thông qua học tập, chia sẻ và đổi mới liên tục.

“SHB luôn xác định lấy con người làm chủ thể, không ngừng đổi mới, sáng tạo và học tập như tinh thần học tập suốt đời mà Bác Hồ từng căn dặn,” Chủ tịch SHB cho biết.

Trong chiến lược bứt phá, văn hóa được xem là động cơ mạnh mẽ nhất dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số tại SHB. Thay vì đầu tư ồ ạt vào hạ tầng công nghệ, ngân hàng xác định trước tiên phải chuyển đổi tư duy và xây dựng văn hóa sáng tạo.

Lãnh đạo SHB tin rằng công nghệ chỉ là công cụ, còn sự sẵn sàng về tư duy của con người mới quyết định thành bại. Theo đó, con người luôn được đặt làm trọng tâm để nâng cao năng lực thích ứng và làm chủ trước những thay đổi nhanh chóng của kỷ nguyên số.

“Chuyển đổi số không phải là nhiệm vụ của một con người, không phải nhiệm vụ của chỉ riêng ban lãnh đạo mà sẽ là của từng cá nhân, cán bộ nhân viên ngân hàng SHB,” Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa các mục tiêu kỹ thuật cao, ngân hàng triển khai chiến lược "3 Không": không gián đoạn, không tin tưởng mặc định và không sai sót. Nền tảng để thực hiện các cam kết này dựa trên ba trụ cột văn hóa gồm làm chủ, đổi mới và bền vững.

Trong đó, tinh thần làm chủ thúc đẩy đội ngũ tự chủ trong giải pháp, tăng tốc độ đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Đổi mới giúp hiện đại hóa hệ thống hiện hữu, còn bền vững đảm bảo sự phát triển đồng bộ giữa con người, quy trình và dữ liệu. Sự kết hợp này mang lại khả năng linh hoạt cao, biến công nghệ thành lợi thế cạnh tranh độc đáo trên thị trường.

Nhờ sức mạnh văn hóa, công cuộc chuyển đổi số tại SHB trở thành thói quen hàng ngày qua triết lý "Daily Routine." Họ ví chuyển đổi số như việc đánh răng, rửa mặt hay tập luyện mỗi ngày một cách kỷ luật để nâng cấp bản thân. Triết lý này giúp xóa bỏ tâm lý ngại thay đổi, biến việc làm chủ công nghệ thành nhu cầu tự thân và thói quen hằng ngày.

“Mỗi khi đạt đến một mức tạ nhất định, tôi luôn muốn chinh phục một mức cao hơn. Chuyển đổi số cũng vậy, mỗi ngày chúng ta cần đặt ra những mục tiêu cao hơn, liên tục cập nhật xu hướng và chủ động vượt qua nó thay vì mãi đuổi theo nó,” Phó Chủ tịch SHB chia sẻ.

Sau ba thập kỷ phát triển, SHB đang từng bước kiến tạo một di sản mới. Đó là di sản của văn hóa được hệ thống hóa và vận hành như một năng lực thực thi thực thụ. Khi mỗi giá trị vượt qua tầng nhận thức để trở thành hành vi, khi mỗi quyết định đều được soi chiếu qua cùng một hệ quy chiếu, văn hóa tại SHB đã trở thành lợi thế cạnh tranh khó có thể sao chép.

Theo kế hoạch, hành trình này sẽ tiếp tục được định hình rõ nét trong giai đoạn 2028 - 2030 khi SHB hướng tới trạng thái phát triển bền vững. Đó là lúc văn hóa tự vận hành và lan tỏa một cách tự nhiên trong toàn tổ chức. Khi đó, mỗi người SHB không chỉ làm đúng mà còn tự hào về cách mình làm việc và những giá trị mình đại diện. Lãnh đạo trở thành hình mẫu, văn hóa trở thành năng lực cạnh tranh và bản sắc doanh nghiệp được định hình rõ ràng để dẫn dắt sự phát triển dài hạn./.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam Nghị quyết được ban hành trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về phát triển nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế, chính trị, xã hội với văn hóa và con người. Nghị quyết khẳng định, phát triển văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển bền vững đất nước. Sự ra đời của Nghị quyết số 80-NQ/TW thể hiện quyết tâm hoàn thiện nhân cách con người xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới; phát huy truyền thống yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tự chủ, tự cường dân tộc, đề cao đạo đức, tài năng, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến vì sự phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đề ra mục tiêu đến năm 2030 xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển mạnh các ngành công nghiệp văn hóa; thu hẹp chênh lệch trong thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, miền; từng bước hình thành các thương hiệu văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo có tầm vóc khu vực và quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó con người là trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển; văn hóa trở thành sức mạnh mềm nổi bật, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam là quốc gia phát triển, có thu nhập cao. Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Nghị quyết xác định hệ thống nhiệm vụ, giải pháp toàn diện và đồng bộ, tập trung vào đổi mới tư duy phát triển văn hóa; hoàn thiện thể chế, chính sách đột phá; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; phát triển mạnh công nghiệp văn hóa gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa.

