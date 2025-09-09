Quảng bá du lịch Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 với nhiều hoạt động đặc sắc

Chi tiết nhiệm vụ “Tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch nhân Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025” do lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vừa ký Quyết định phê duyệt xác lập rõ vai trò đây không chỉ là một chuỗi sự kiện quảng bá, mà còn là chiến lược kết nối văn hóa - kinh tế - du lịch mang tầm quốc gia, hướng tới mục tiêu đưa Huế trở thành trung tâm du lịch di sản, văn hóa và nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực.

Chương trình sẽ tích hợp với Festival Huế 2025 và các sự kiện trọng điểm khác như kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2025) và chào mừng bước ngoặt lịch sử khi Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, sự kiện sẽ bao gồm các hoạt động chính: Liên hoan Ẩm thực “Huế - Kinh Đô Ẩm Thực” trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025; Hội thi Đầu bếp Quốc tế năm 2025; Hội nghị quốc gia về du lịch Net Zero - xu hướng hiện nay của Việt Nam và thế giới; Tổ chức các đoàn doanh nghiệp Lữ hành trong nước và quốc tế đến khảo sát điểm đến tại thành phố Huế.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch nhân sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025; có sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các bộ, ban, ngành, địa phương; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch hoặc có liên quan cũng như sự ủng hộ của nhân dân cả nước.

Huế - nơi gặp gỡ của quá khứ và tương lai. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Các hoạt động được sắp xếp khoa học, hài hòa, sáng tạo, có nội dung sâu sắc, hấp dẫn thể hiện đặc trưng về văn hóa, vùng đất, con người Huế; thực hiện tốt công tác xã hội hóa, đảm bảo tiết.

Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 không chỉ là sân khấu để phô diễn vẻ đẹp của di sản, lễ hội và ẩm thực Cố đô, mà còn được định hướng là điểm gặp gỡ giữa quá khứ và tương lai, nơi bản sắc văn hóa được chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững.

Được tổ chức luân phiên hàng năm tại các địa phương có tiềm năng nổi bật về du lịch, Năm Du lịch Quốc gia là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội tiêu biểu có quy mô quốc gia và tầm vóc quốc tế. Do đó, sự kiện này vừa góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế vừa tạo cú hích mạnh mẽ để phát triển du lịch bền vững, gắn với thúc đẩy kinh tế, văn hóa và xã hội ở địa phương đăng cai cũng như cả nước.

Mục tiêu của Đề cương chi tiết nhiệm vụ nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa ẩm thực, con người, hình ảnh du lịch của Việt Nam nói chung và thành phố Huế nói riêng, góp phần trong việc mời gọi, níu chân du khách khi đến du lịch, thăm quan, trải nghiệm.

Bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể để xây dựng các sản phẩm dịch vụ du lịch đặc sắc, đặc trưng và độc đáo của Việt Nam nói chung và thành phố Huế nói riêng; tạo đột phá trong phát triển lĩnh vực du lịch, thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế…/.

Năm Du lịch Quốc gia 2025: Nỗ lực tái hiện hồn cốt văn hóa Kinh đô xưa Đại diện ban tổ chức cho hay Ủy ban Nhân dân thành phố Huế hiện đã chuẩn bị, tính toán, xây dựng kỹ lưỡng chương trình. Trong đó, kịch bản khai mạc được đầu tư lớn để thể hiện hồn cốt văn hóa cố đô.