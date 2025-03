Năm Du lịch Quốc gia 2025: Nỗ lực tái hiện hồn cốt văn hóa Kinh đô xưa

Năm Du lịch Quốc gia và Festival Huế 2025 được lãnh đạo ngành khẳng định có ý nghĩa rất lớn, tạo ra nhiều giá trị thúc đẩy du lịch Huế, là cơ hội để truyền thông, quảng bá hình ảnh Huế và tăng trưởng lượng khách, tạo đà để phát triển du lịch mạnh mẽ.

“Thông qua Năm Du lịch quốc gia, Huế phải có những sản phẩm du lịch mới, đường bay mới, thị trường khách mới… Để đạt được hiệu quả, công tác tổ chức Năm Du lịch quốc gia phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Các chương trình nghệ thuật không chỉ là văn nghệ, tập hợp các tiết mục mà phải thông qua nghệ thuật kể về câu chuyện của một vùng đất đậm chất văn hóa, mang những bản sắc riêng,” Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh

Vận hội mới cho Kinh đô xưa

Năm Du lịch Quốc gia 2025 có chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới” với các hoạt động, sự kiện tập trung 4 nhóm chương trình chính: Lễ hội mùa Xuân “Xuân Cố đô” (từ tháng 1- ); Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng” (tháng 4-6); Lễ hội mùa Thu “Huế vào Thu” (tháng 7-9); Lễ hội mùa Đông “Mùa đông xứ Huế” (tháng 10-12).

Theo báo cáo từ đại diện Sở Du lịch và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, hiện Ủy ban nhân dân thành phố Huế đang khẩn trương hoàn thiện các nội dung về kịch bản, sân khấu, các khâu chuẩn bị công tác lễ tân - hậu cần, khách mời và đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá về Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.

Năm Du lịch quốc gia năm nay có 170 hoạt động trong đó có 8 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức; 46 hoạt động do tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì tổ chức với quy mô liên tỉnh, quốc gia và quốc tế diễn ra trong suốt năm 2025, cùng với đó là 102 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2025 do 29 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức…

Huế đã trở thành điểm đến trung tâm của nghệ thuật và di sản. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thời gian tới, địa phương sẽ tập trung cho Lễ khai mạc, dự kiến diễn ra vào ngày 25/3 tại bờ sông Hương, khu vực Bia Quốc Học với sân khấu bán thực cảnh trên mặt nước và trên bờ. Buổi lễ sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam.

Địa phương cũng chuẩn bị những hoạt động hỗ trợ địa phương trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2025 gồm: Lễ hội Văn hóa - Du lịch và Chương trình giới thiệu du lịch, ẩm thực, làng nghề Việt Nam, kết nối doanh nghiệp nhân Năm Du lịch quốc gia - Huế tại thị trường châu Âu; Hội nghị quốc tế về các ngành công nghiệp văn hóa - nền tảng phát triển du lịch bền vững và các hoạt động bên lề.

Bên cạnh đó, sự kiện cũng có chuỗi các hoạt động: Lễ hội ẩm thực Huế giao lưu bốn phương; Hội thi đầu bếp giỏi quốc gia năm 2025; Tổ chức các đoàn doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế đến khảo sát điểm đến tại Huế và Hội nghị quốc gia về du lịch Net Zero - Xu hướng hiện nay của Việt Nam và thế giới; Triển lãm “Không gian du lịch, di sản văn hóa và danh thắng Việt Nam năm 2025”; Công tác truyền thông quảng bá…

Nỗ lực tái hiện hồn cốt cố đô xưa

Với chuỗi các hoạt động, sự kiện được tổ chức trong Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế năm 2025, Huế kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 4,8 - 5 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 38-40% tổng lượt khách; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 10.800 - 11.200 tỷ đồng. Đồng thời, tạo sự bứt phá cho du lịch Huế trong năm 2025, sẵn sàng tâm thế để phát triển mạnh mẽ trên nền tảng của Kinh đô Xưa với một Vận hội mới trong một kỷ nguyên mới của đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết hiện nay, địa phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Kịch bản chương trình khai mạc được đầu tư lớn, cố gắng để thể hiện được hồn cốt văn hóa của cố đô.

Nghệ thuật trình diễn ánh sáng 3D mapping ấn tượng ở kỳ Festival Huế 2024. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thứ trưởng Hồ An Phong đề nghị ban tổ chức cần chuyển tải bộ nhận diện thương hiệu thành các sản phẩm truyền thông; tranh thủ cơ hội của Năm Du lịch quốc gia 2025 để liên kết các doanh nghiệp, phát triển du lịch; các đơn vị liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Huế, các sở, ngành chuẩn bị, tổ chức thành công các sự kiện, chương trình, hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2025.

Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2025 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia và tầm quốc tế gắn với kỷ niệm 50 năm giải phóng quê hương thành phố Huế (26/3/1975 - 26/3/2025) và các dịp lễ, kỷ niệm lớn khác của cả nước; hưởng ứng, chào mừng Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và thành phố Huế nói riêng; góp phần khơi thông nguồn lực và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh, lợi thế khác biệt của thành phố để tạo sự phát triển đột phá về du lịch, thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.