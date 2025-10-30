Quảng Ngãi: Phá thế “cô lập” cho người dân xã Ngọc Linh

Thông tuyến, mở đường là nhiệm vụ cấp thiết nhằm giúp cho chính quyền và nhân dân xã Ngọc Linh phá thế cô lập do đây là một trong những xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong bão lũ vừa qua.

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục, tuyến đường Tỉnh lộ 673 nối đường Hồ Chí Minh vào xã Ngọc Linh đã bị sạt lở nghiêm trọng, với khoảng 23 vị trí, hơn 10.000 m3 đất, đá tràn xuống mặt đường.

Do điều kiện mưa lớn, việc khắc phục gặp nhiều khó khăn, khiến xã Ngọc Linh gần như trong thế “cô lập” về hướng Quốc lộ 14, tức đường Hồ Chí Minh.

Thông tuyến, mở đường là nhiệm vụ cấp thiết nhằm giúp cho chính quyền và nhân dân xã Ngọc Linh phá thế cô lập. Ngọc Linh là một trong những xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong bão lũ vừa qua. Tuy nhiên, việc mưa lớn kéo dài khiến tình trạng sạt lở xảy ra nghiêm trọng, công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn.

Trước thực trạng đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã huy động lực lượng với các máy móc, thiết bị để nhanh chóng thông tuyến cho Tỉnh lộ 673. Tuy nhiên, với chiều dài 39km, hàng chục điểm sạt lở, cộng thêm thời tiết mưa nhiều khiến việc triển khai gặp nhiều khó khăn.

Với sự quyết tâm của lực lượng chức năng, dự kiến, trong ngày 30/10, tuyến đường Tỉnh lộ 673 sẽ được thông tạm thời, giúp cho xã Ngọc Linh phá thế cô lập. Qua đó, giúp chính quyền địa phương và nhân dân đi lại thuận tiện hơn./.