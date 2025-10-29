Quảng Ngãi gồng mình ứng phó với mưa lũ, hàng trăm điểm sạt lở núi

Sau 4 ngày mưa lớn kéo dài vùng núi của tỉnh Quảng Ngãi đã “no nước” gây sạt lở hàng trăm vị trí; những dòng nước lũ “đỏ ngầu” “cuồn cuộn” đang tiếp tục đổ về xuôi khiến nhiều khu vực khu dân cư vùng hạ lưu các sông bị ngập sâu, chia cắt.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất to. Khu vực phía Đông của tỉnh lượng mưa đo được tại Trà Thanh 1.699mm, Trà Nham 1.276mm, Hương Trà 1.221mm, Sơn Trà 1.235mm và Trà Hiệp 1.290mm.

Tại xã Bình Sơn, nước lũ trên sông Trà Bồng đang cao đã áp sát đế cầu Trà Bồng (trên Quốc lộ 1A), tràn vào khu dân cư hai bên kè bờ Nam, Bắc sông Trà Bồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn Võ Quốc Nam cho biết, mực nước lũ sông Trà Bồng lên cao vượt mức đỉnh lũ năm 2009 đã gây ngập úng sâu nhiều khu dân cư trên địa bàn xã nhất là các khu dân cư thuộc xã Bình Chương cũ.

Chính quyền xã Nghĩa Hành vận động người dân di dời đến nơi an toàn. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Hiện, lực lượng dân quân, công an, cán bộ công chức, tổ phản ứng nhanh tại 40 thôn đã được kích hoạt vận động di dời người dân đến trụ sở nhà làm việc Công an, xã đội và nhà cao tầng.

Nước lũ trên sông Trà Khúc qua trạm Trà Khúc là 7,37m đã vượt trên mức báo động 3 là 0,87m.

Đến trưa 28/10, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi cùng chính quyền xã An Phú đã cưỡng chế di dời 8 người dân tại khu vực các cồn đất giữa lòng sông Trà Khúc đưa lên bờ an toàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Phú Phạm Xuân Sinh cho biết, do mực nước lũ trên sông Trà Khúc lên rất cao, trong hai ngày qua chính quyền xã đã tuyên truyền, kêu gọi người dân chăn thả trên sông Trà Khúc vào bờ tuy nhiên do muốn bảo vệ tài sản một số hộ dân vẫn cố bám trụ trên lòng sông Trà Khúc rất nguy hiểm khi lũ đang tràn về.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm, cưỡng chế đưa 8 người dân còn bám trụ trên các hồ tôm hạ nguồn sông Trà Khúc lên bờ.

Hiện tại, các xã Phước Giang, Nghĩa Hành, Di Lăng, Bình Dương, Bình Minh, Trường Giang có hàng nghìn hộ có nhà ở bị ngập nước, có nơi mực nước ngập sâu đến 2m.

Các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi đã di dời 1.252 người dân tại các xã Đăk Plô, Tây Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ, Ba Vinh, Ba Động… vùng có nguy cơ cao sạt lở đồi, núi, lũ quét, ngập úng đến nơi an toàn.

Mưa lớn gây sạt lở, đứt gãy tuyến giao thông nông thôn xã Tây Trà. (Ảnh: TTXVN)

Về thiệt hại ban đầu do mưa lũ, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do mưa lũ đã có 150 vị trí sạt lở taluy, đất, đá tràn ra mặt đường, hư hỏng rãnh thoát nước dọc, trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh.

Tại xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Đ.T.N (64 tuổi, ngụ thôn Phú Long 3) sau hơn một giờ tổ chức tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút sáng 29/10, người dân đi đánh cá trên sông Cà Ninh phát hiện nón lá, dầm thúng và chiếc thúng của bà N. trôi tự do trên mặt nước. Ngay sau đó, xã Vạn Tường huy động lực lượng quân sự, công an cùng người dân tổ chức tìm kiếm.

Đến 10 giờ 20 phút, thi thể bà N. được phát hiện gần vị trí thúng trôi, sau đó được đưa vào bờ bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cũng trong ngày 29/10, ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, địa phương đang phối hợp với các lực lượng tìm kiếm một trường hợp bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, khoảng 19 giờ tối 28/10, ông A Pôr (31 tuổi, ở thôn Làng Đung) đi dọc theo suối Đăk Mỹ thì trượt chân rơi xuống dòng nước xiết và bị lũ cuốn mất tích. Dù lực lượng chức năng đã huy động nhiều người tìm kiếm suốt đêm. Đến trưa 29/10, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Mưa lớn vẫn tiếp diễn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nước lũ từ các sông liên tục dâng cao. Phóng viên sẽ tiếp tục thông tin vụ việc./.

Mưa lũ gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực miền Trung Mưa lũ tại khu vực miền Trung đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về tài sản; làm 5 người chết (Đà Nẵng 3, Lâm Đồng 1, Huế 1); 4 người mất tích (Huế 1, Đà Nẵng 3); 8 người bị thương (Đà Nẵng).