Đà Nẵng: Không để đồng bào bị mất nhà do mưa lũ chịu cảnh màn trời chiếu đất

Tối 28/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Tân (Đà Nẵng) Lê Minh Chiến cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến đồi núi tích nước, kết hợp với việc nước suối Tak Mun dâng cao đã gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại thôn Trà Giác, xã Trà Tân.

Sự cố làm 11 ngôi nhà của đồng bào dân tộc Ca Dong bị đất đá vùi lấp hoặc cuốn trôi. Nhờ sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, toàn bộ 11 hộ với hơn 50 nhân khẩu đều được sơ tán an toàn, không ai bị thương, không hộ nào phải chịu cảnh màn trời chiếu đất hay thiếu đói.

Thông tin thêm với phóng viên TTXVN, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Tân Lê Minh Chiến cho hay, do dự báo sớm nguy cơ lũ quét và sạt lở núi, ngay từ sáng 27/10, Ủy ban Nhân dân xã Trà Tân đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cùng các lực lượng tại chỗ đến từng nhà vận động, hỗ trợ 11 hộ dân sống ven suối Tak Mun di chuyển đến ở xen ghép với người thân, bà con trong làng có nhà kiên cố.

“Nhờ chủ động di dời sớm nên khi sạt lở xảy ra, nước suối dâng cao, nhà cửa bị vùi lấp và trôi theo dòng nước, nhưng hơn 50 nhân khẩu của 11 hộ nói trên đều an toàn đều an toàn” ông Lê Minh Chiến thông tin thêm.

Rút kinh nghiệm từ những năm trước, trước mùa mưa lũ năm nay, xã Trà Tân đã dự trữ lương thực tại các khu dân cư, đồng thời vận động người dân chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm thiết yếu đủ dùng từ 7-10 ngày trong trường hợp bị cô lập do mưa lớn, sạt lở giao thông, không đi lại được.

Nhờ vậy, các hộ bị ảnh hưởng mưa lũ hiện vẫn đảm bảo đủ lương thực, nhu yếu phẩm. “Sáng 28/10, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên người dân có nhà bị sạt lở hoàn toàn, hỗ trợ thêm mì tôm và các mặt hàng thực phẩm thiết yếu khác để bà con sử dụng", ông Lê Minh Chiến thông tin thêm.

"Sau khi mưa lũ chấm dứt, xã Trà Tân sẽ sớm có kế hoạch bố trí đất ở và đưa những hộ có nhà bị sạt lở vào diện được Nhà nước hỗ trợ làm nhà mới để bà con sớm ổn định cuộc sống," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Tân Lê Minh Chiến khẳng định.

Công an Đà Nẵng kịp thời ứng cứu người dân trong lũ dữ

Công an thành phố Đà Nẵng vừa ứng cứu kịp thời ba người dân bị lật thuyền tại phường Điện Bàn.Theo thông tin ban đầu, chiều 28/10, ba người dân chèo thuyền đi mua lương thực thì gặp nước lũ chảy xiết, khiến thuyền bị lật. Cả ba người bám vào cột điện chờ cứu hộ.

Thời điểm này, ca nô của lực lượng thanh niên xung kích thuộc Ban Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng đi cứu trợ ngang qua đã phát hiện, ứng cứu kịp thời.Cũng trong chiều 28/10, tại tuyến đường Đông Trường Sơn (đoạn qua thôn 2, xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng) xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng khiến một tài xế xe múc bị vùi lấp.

Theo đó, khoảng 15 giờ 20 phút, anh L.V.T (sinh năm 1983) điều khiển xe múc đến khu vực có dấu hiệu sạt lở để san gạt, dọn đất đá, bảo đảm giao thông.

Trong lúc làm việc, một mảng đất lớn từ taluy dương bất ngờ sụt xuống, cuốn cả xe múc và anh T. xuống vực.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Trà Đốc cùng các lực lượng thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã có mặt, phối hợp người dân khẩn trương triển khai công tác cứu hộ.

Lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân ra khỏi đống bùn đất, sơ cứu ban đầu và chuyển đến Trung tâm Y tế xã điều trị. Hiện sức khỏe anh T. đã ổn định./.

Thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ ngạt khí tại Điện Bàn Tây, Đà Nẵng Chiều 28/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu đã đến thăm, động viên các nạn nhân trong vụ ngạt khí tại xã Điện Bàn Tây đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn.